Tarım sezonunun ilk 2 ayında yağışlar yüzde 19 azaldı

Türkiye'de, 1 Ekim ile 30 Kasım arasındaki tarım sezonunda yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 19 azaldı, geçen yıla göre yüzde 7 arttı.

Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, mevcut senenin 1 Ekim'i ile sonraki yılın 30 Eylül'üne kadar olan dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğünce takip edilip hesaplanıyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-kasım yağışları (1991-2020) 107,7 milimetre ölçüldü. Geçen yılın su/tarım yılı 2 aylık döneminde 81,6, bu yılın su/tarım yılı 2 aylık döneminde ise ortalama 86,9 milimetre yağış kaydedildi.

Ülkedeki 2026 su/tarım yılı 2 aylık yağışlarında uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 19 azalırken, geçen yıla göre ise yüzde 7 artış kaydedildi.

Bu dönemde yağışlar İzmir'in batısı ile Çanakkale, Balıkesir çevrelerinde yer yer yüzde 100'den fazla arttı; Adana, Mersin, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Erzurum ve Artvin çevrelerinde ise yüzde 60'ın üzerinde azaldı.

Bölge genelinde su yılı yağışları Marmara ve Ege bölgelerinde normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normallerinin altında oluştu. Normallerine göre en fazla azalma yüzde 49'la Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçüldü.

En fazla yağış Çanakkale'de

Bu yılın su/tarım yılı 2 aylık yağışları 29,7 milimetreyle en az Şanlıurfa'da, 231,5 milimetreyle en fazla Çanakkale'de ölçüldü.

Normaline göre en fazla artış yüzde 56 ile yine Çanakkale'de, normaline göre en fazla azalma yüzde 61'le Gaziantep'de kayıtlara geçti.

2026 su yılı yağışları Trabzon'da 51, Rize'de son 12 yılın en düşük seviyesine inerken Çanakkale'de 15, İzmir'de 12 ve Sivas'ta son 11 yılın en yüksek yağışları meydana geldi.

2026 su/tarım yılı 2 aylık yağışlarına ilişkin tablo şöyle şekillendi:

Bölgeler 2026 su/tarım Yağış (mm Normal (mm) 2025 su/tarım Yağış (mm) Normaline Göre Değişim(%) Geçen Yıla Göre Değişim(%) Marmara 158,9 144,3 75,7 10 artma Yüzde 100'den fazla artma Ege 119,7 116 52,9 3 artma Yüzde 100'den fazla artma Akdeniz 90,9 125,9 79,3 28 azalma 15 artma İç Anadolu 52,6 66,6 33,1 21 azalma 59 artma Karadeniz 110,8 141,7 181,5 22 azalma 39 azalma Doğu Anadolu 69,5 95,3 77,5 27 azalma 10 azalma Güneydoğu Anadolu 46,8 91,5 51,2 49 azalma 9 azalma

- Marmara'da yağışlar sevindirdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, Türkiye'de tarımsal faaliyetlerin ekim ayıyla başlayarak, sonraki yıl 30 Eylül'de sona erdiğini söyledi.

Türkiye genelinde ekim ve kasımda toplam 86,9 milimetre yağış kaydedildiğini, 1991-2020 uzun yıllar ortalamasında bu değerin 107,7 milimetre olduğunu belirten Toros, "Bu yıl Türkiye genelinde yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 19 daha az gerçekleşti. Bu, arzu ettiğimiz bir durum değil. Zaten son yıllarda ciddi bir kuraklık yaşıyorduk. Maalesef 2026'nın ilk 2 ayında da kurak bir dönem geçirmiş oluyoruz." dedi.

Prof. Dr. Toros, Marmara Bölgesi'nde ise yağışların ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Marmara Bölgesi'nin ekim ve kasım aylarında toplam 158,9 milimetre yağış aldığına dikkati çeken Toros, "Uzun yıllar ortalaması ise 144,3 milimetre. Buna göre, Marmara'da 2026 su tarım yılının ilk 2 ayında yüzde 10'luk bir yağış artışı söz konusu." diye konuştu.

Yağışların yetersiz kalmasının tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini vurgulayan Toros, şöyle devam etti:

"Yağış havzalarımızda ve barajlarımızda yeterli su olmazsa tarım arazilerine yeterince su verilemiyor. Bu da tarımda verim düşüşüne yol açıyor ve bunun etkisi doğrudan sofralarımıza yansıyor. Tarım yağışları hayati öneme sahip. Hayatımızı sürdürebilmemiz için hava, su ve gıda temel unsurlar. Gıdanın kaliteli ve sürdürülebilir olması için suya ihtiyacımız var. Suyun dörtte üçü tarımda kullanılıyor. Yeterli su varsa gıdada da sıkıntı olmaz. Yağışlarda dönemsel dalgalanmalar yaşanıyor. Geçmiş verilere baktığımızda 2-3 yıl kurak, 2-3 yıl yağışlı dönemler görüyoruz. Bu nedenle uzun vadede 3-4 yıl normallerin altında yağış olacakmış gibi planlama yapılmazsa her zaman su kriziyle karşı karşıya kalabiliriz."

Su yönetiminde yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunun altını çizen Toros, tarımda yapay zeka, uydu ve internet teknolojilerinin daha etkin kullanılması gerektiğine işaret etti.

Prof. Dr. Toros, basit sulama yöntemlerinin bile büyük tasarruf sağlayabileceğine aktararak, "Damlama veya sızma sulama, salma sulamaya göre ciddi su tasarrufu sağlar. Sulamanın serin ve rüzgarsız saatlerde yapılması, suyun toprağa ve bitkiye ulaşmasını sağlar." ifadelerini kullandı.