Üye Girişi
Haberler
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Çıktığı sahne başını yaktı! Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.'deki bazı çalışanların, usulsüz işlemle 5,5 milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. Ankara merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda aralarında muhasebe yöneticisinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.'nin ( Tarım Kredi) muhasebe biriminde çalışan G.B.'nin karşılığında mal almadan 3 şirkete alım varmış gibi para aktardığı tespit edildi. Kurumu 5.5 milyon TL zarara uğratan, G.B.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tarım Kredi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında; şirketin Muhasebe Yönetmeni G.B.'nin, mal kabul işlemleri yapılmadan, sahte alımlar göstererek, Tarım Kredi'yi zarara uğrattığı tespit edildi.

Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

KOMİSYONLARINI ALIP KALAN PARAYI DA...

İlk belirlemelere göre, G.B. tarafından yapılan alımlarda, gerçekte hiçbir mal alınmayan/ teslim edilmeyen 3 şirkete, 5 milyon 644 bin 414,29 TL'lik ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, şirketin yaptığı ödemelerden kendi komisyonlarını aldıktan sonra, kalan parayı G.B. ve eşinin hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

O PARAYLA EV ALIP KUMAR OYNADILAR

Soruşturma kapsamında, G.B.'nin kişisel hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelinin haksız kazancın bir kısmıyla ev aldığı, büyük bir kısmıyla ise kumar oynadığı belirlendi. Ankara ve Çankırı'da bugün eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan G.B.'nin evinde yapılan aramada ise çok miktarda nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
img

Uzmanından 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! Bir kenti işaret etti
img

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
img

Akaryakıt devinin satışı iptal oldu! Gerekçe çok konuşulacak cinsten
500

Yorumlar (68)

Haber YorumlarıRıdvan Demir:

Hırsızlar ülkesinde herşey normal

Yorum Beğen552
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPole star:

Bizim insanimizin zihniyeti bozuk, musluğun başına geçen suyu kendine yönlendiriyor...

Yorum Beğen535
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA. Erol:

devletin parası itin kopuğun elinde

Yorum Beğen433
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMikel Archangel:

Devlet malı öyle bir deniz olmuş ki, çalmadıkları bi burası kalmıştı

Yorum Beğen345
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoguz:

Avrupa bizi kıskanıyor yolsuzlukta yapanın yanına kar kaldıgı bir ülke

Yorum Beğen261
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatan Daş:

Küçük hırsızlarla değil büyük hırsızlarla uğraşsanıza 216 gibi mesela

Yorum Beğen201
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞükrü İpek:

İki yıl yatar çıkar sonra ülkede kanun yok ki dolandırımanın cezası yok ki

Yorum Beğen217
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSERVET BİLGİN:

YURDUM İNSANIIII.

Yorum Beğen168
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Öğrenmişler...

Yorum Beğen151
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Çözümü basit; devlet 100 milyon dolar ceza kessin buna ve diğer 3 harfli marketlere olay çözülecek.

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Tüm 68 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Erdoğan'a dikkat çeken çağrı! "Tek yetkili" diyerek seslendi
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı

Son Dakika Haberleri

Atakan Yılmaz kimdir, tutuklandı mı? Atakan Yılmaz neden tutuklandı? ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? ATV CANLI YAYIN İZLE || 8 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı? Kerimcan Durmaz tutuklandı mı, suçu ne? Kerimcan Durmaz neden tutuklandı? Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.