Talasgücü Belediyespor 14 Yaş Altı Takımı Türkiye Şampiyonu

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye şampiyonu olan 14 yaş altı takımını ve teknik heyetini tebrik etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, Bolu'da oynanan final maçında İstanbul Kartalspor'u 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor 14 yaş altı takımını kente gelişlerinde çiçekle karşıladı.

Oyuncuları ve teknik heyeti tebrik eden Yalçın, Talasgücü Belediyespor'da 400'ün üzerinde gencin futbol eğitimi aldığını belirtti.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal ise takımla gurur duyduklarını kaydetti.

Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu da desteklerinden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Talasgücü Belediyespor A Takımı Antrenörü Halil Arslan da turnuvaya 78 ilden 128 takımın katıldığını, Talasgücü Belediyespor'un Türkiye şampiyonu olarak şehre döndüğünü ifade etti.