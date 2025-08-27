Talas Belediyespor'dan Trabzonspor'a Transfer: Mustafa Çiğdem Ziyareti

Talas Belediyespor altyapısından yetişerek Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a transfer olan Mustafa Çiğdem, Talas Belediye Başkanı ve Talas Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete Talas Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, İdari Koordinatör Halil Aslan ve kulüp yöneticiler ile sporcunun babası Salih Çiğdem de katıldı.

Başarılı futbolcuyu tebrik eden Başkan Yalçın, 6 yıldır takımda yer alan Çiğdem'in takımın beyni konumunda olduğunu belirtti.

Sporcu fabrikasında 450 futbol kursiyeri bulunduğunu aktaran Yalçın, "Bunların 270'i lisanslı sporcumuz. İçlerinden Kayserispor ile transfer görüşmeleri süren oyuncularımızın yanı sıra Galatasaray ve Trabzonspor gibi köklü kulüplerimize transfer olan sporcularımız oldu. Önümüzdeki yıllarda bacasız fabrika olarak yurt dışına vereceğimiz transfer, diğer ücretleri engelleyecek ve kendi çocuklarımızla onur duyacağımız bir duruma geçmek üzere elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı İloğlu ise Başkan Yalçın'a desteği için teşekkür etti.

İdari Koordinatör Aslan da genç futbolcuyu Trabzonspor'un A takımında görmeyi istediklerini kaydetti.

Mustafa Çiğdem de verdiği desteklerden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, daha çok çalışacağını ifade etti.