TAKSİM'E BOMBAYI BIRAKAN KADININ ESENLER'DE TELEFONLA KONUŞARAK İLERLEYİŞİ KAMERADA Güncel Haberler İSTİKLAL Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e ilerleyişinden kısa süre önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlemesi kameraya yansıdı. İSTİKLAL Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e ilerleyişinden kısa süre önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlemesi kameraya yansıdı. Albashır, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği görülüyor. Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafeler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor. Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 sıraları. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Esenler Taksim Güncel Haberler

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