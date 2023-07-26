Taksilerde kısa mesafe ücreti karmaşası

İSTANBUL'da bazı taksicilerin kısa mesafe ücreti olarak 75 lira istediği görüntüler vatandaşın da aklını karıştırdı. Henüz kesinleşmeyen ve 40 lira olarak devam eden indibindi ücretiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "İndibindiye büyükşehir belediyesi yüzde 75 oranında zam teklifi yaptı. Yüzde 75 oranında zam teklifiyle beraber indibindi belediyenin teklifi 70 lira oluyor. Biz de 80 lira teklif ediyoruzö dedi. Vatandaşın birçoğu güncel ücretin 75 lira olduğunu düşünürken, taksiciler de yarın gerçekleşecek UKOME toplantısından umutlu.

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda kısa mesafe taksi ücretlerinin 75 lira olduğu iddiaları ortaya atıldı. İddialar yalanlansa da, bazı taksi şoförlerinin müşterilerden 75 lira talep ettiği görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. Vatandaşın birçoğu, güncel taksi kısa mesafe ücretinin 75 lira olduğunu düşünse de, indibindi ücreti hala 40 lira. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ücret tarifesi değişikliğinin yarın gerçekleşecek UKOME toplantısında kesinleşeceğini ve taleplerinin 80 lira olduğunu vurguladı. Taksi şoförleri ise UKOME'de beklenen değişikliklerin kendileri için faydalı olduğunu savundu. Vatandaşlar ise kısa mesafe ücretinin 80 lira olma ihtimalinden ve taksicilerin kendilerini almamasından şikayet etti.

"TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ ANLAMDA YAPILMADI"

"ESNAFIMIZI ÜZMEYECEKLERİNİ TAHMİN EDİYORUZ"

"80 LİRA BİZİ KURTARIR"

TAKSİLER MÜŞTERİ ALIRSA 80 LİRA NORMAL…

Taksi bekleyen Ali Işık da, "Taksiler bizi aldıkları sürece kullanıyoruz. Değişim saati değilse, herhangi yol üzeriyse kullanıyoruz. En son 75 lira olmuştu. Zaten ücretler fazla. Taksi kullanan adam zorunluluktan kullanıyor. Yoksa kimse keyfe keder taksiye binmek istemiyor. Trafiğin sebebi de bu. Taksicilere mazottan dolayı kızamıyoruz ama 80 lirayı da herkes ödeyemez. Şahsen işimiz olsa da artık metrobüs falan kullanacağız" diye konuştu.