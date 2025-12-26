Taksi Şoförlüğü Yapan Ebru Kuf, Gece Gündüz Direksiyon Sallıyor, Hem Kızını Okutuyor Hem Annesine Bakıyor

Haber : Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - İzmir'de taksi ve servis şoförlüğü yapan Ebru Kuf, ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle iki işte birden çalışıyor. Üniversite öğrencisi kızına ve engelli annesine bakmaya çalışan Kuf, kadın taksicilerin yaşadığı zorlukları ve güvencesiz çalışma koşullarını anlattı. Kuf, "Gerçekten şu an için yaşam, geçim sıkıntısı çok zor. Çocuk okutuyorsak, ev bakıyorsak, geçindiriyorsak… Bir de asgari ücreti 28 bin lira yaptılar. Ne yazık ki. 20 binden ahır gibi evlere kira istiyor ev sahipleri. 20 bine kira isterlerken 28 bin asgari ücretin olması çok komik rakamlar" dedi.

İzmir'de yaşayan Ebru Kuf, artan kiralar ve yetersiz asgari ücret nedeniyle geçimini sağlamak için taksi ve servis şoförlüğü yapıyor. Kadın olduğu için sektöre adım atarken ayrımcılığa maruz kaldığını belirten Kuf, iki yıldır gece gündüz çalışarak hem üniversite öğrencisi kızına hem de engelli annesine bakıyor. Yaşadığı zorlukları ANKA Haber Ajansı'na anlatan Kuf, ekonomik kriz ve güvencesiz çalışma koşullarının kadınlar üzerindeki ağır yükünü dile getirdi.

"Kadın olduğum için kabul etmediler"

İki yıla yakındır İzmir'de taksi şoförlüğü yapan Ebru Kuf, sektöre girerken kadın olduğu için ayrımcılığa uğradığını söyledi. Birçok taksi durağının kendisini kabul etmediğini belirten Kuf, şöyle konuştu:

"Bu sektöre başlamaya karar verdiğimde birkaç taksi durağını aradım iş için. Hani araba alayım, çalışmak için diye. Kabul etmediler; yani bayan sürücü olduğum için, güvenip arabalarını vermek istemediler. Tecrübem var mı diye sordular bana. Araba kullanma deneyimin nasıl diye sordular. Kabul etmediler beni. Sonra kendi evimin bulunduğu bölgedeki durağa gittim. Dedim, 'Abi ben taksi şoförlüğüne başlamak isterim'. 'Gel hemen, başla yarın' dedi bana. 'Nasıl yani' dedim. 'Gel 'dedi. 'Gerçekten mi' dedim. Çok mutlu oldum. Şükür Allah'a, çok şükür, hiç öyle bir kaza yaşamadım."

"1,5 yıl gece çalıştım"

2 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını belirten Kuf, "Bunun bir buçuk yılı falan gecede çalıştım. Gece sabaha kadar çalıştım, taksi şoförlüğü yaptım. Yani gece çalıştığım için korkarak çalıştım. Birkaç defa başıma geldi; gasp olayı oldu. Dolandırma olayı zaten her gece yaşanıyor. Yolcu önde, şoför arkada koşturanları görüyorum caddede. Parasını alamıyor bizim diğer meslektaşlarımız. Dolandırılıyoruz, kandırılıyoruz yani çok. Kazandığımız zaten üç kuruş para. İnanın yani, evimize götürdüğümüz üç kuruş para bizim. Çok bir şey değil. Çünkü şoförüz sonuçta. Biz çalışanız burada" diye konuştu.

Kadın yolculardan destek gördüğünü ifade eden Kuf, "Bayan yolcular özellikle beni görünce şok oluyorlar arabama bindikleri zaman. Çok mutlu oluyorlar. Hatta inerken öpüp inmek isteyen bayan yolcular falan oluyor. Numaramı istiyorlar. Daha güvende hissettiklerini söylüyorlar kendilerini taksiye bindikleri zaman. Bu çok güzel bir duygu. Gerçekten çok sevindirici, onur edici bir duygu. Mutlu oluyorum bundan. Aynı zamanda erkek yolcular da öyle. Mesela şöyle bir şey var: Bizim bayan şoförler olarak, diğer bayan arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor. Sarhoş bir adam bindiği zaman gece çünkü biz gece taşıdığımız insan potansiyeli belli. Yani avukat, mühendis, cami imamı taşımıyoruz. Gece, ikiden sonra sabaha kadar belli bir insan kesimini taşıyoruz. Sarhoş bir insan, binmiş bile olsa, mesela benim bayan olduğumu gördüğü zaman oturmasına daha bir dikkat ediyor, özür diliyor konuşurken. Ağzından bir hakaret çıkıyorsa eğer, 'Kusura bakma, hakkını helal et' deyip iniyor. Yani bu çok güzel bir şey. Bunlara dikkat ediyor olmaları çok güzel" şeklinde konuştu.

"Evimize bir ekmek götürebilmek için mücadele veriyoruz"

İzmir'de kadın taksici sayısının az olduğunu dile getiren Kuf, "Şu an için sayımız çok az; 7–8 tane olması lazım İzmir'de. Müşterilerden, yolcularımızdan da tepkiler çok güzel, halktan tepki çok güzel. Biz de istiyoruz çoğalsın, bayan taksiciler çoğalsın. Bunun için şartların iyileştirilmesi öncelik olması lazım. Biz kadınlar, biz de varız bu camiada. Hepimiz birer anneyiz. Evimize bir ekmek götürebilmek için mücadele veriyoruz. Çünkü geçim gerçekten bu zamanda çok zor. Tek kişiyle yaşamak, geçinmek çok zor" dedi.

"20 bine kira isterlerken 28 bin asgari ücretin olması çok komik rakamlar"

Kuf, iki işte birden çalıştığını ve yaşadığı zorlukları şu şekilde aktardı:

"Taksi şoförlüğü dışında aynı zamanda servis şoförlüğü de yapıyorum ben. Geri kalan günlerde taksiye devam ediyorum. Yani şartlarımın iyileştirilmesini istiyorum; biz taksici bayanlar adına veya diğer meslektaşlarımız adına. Sigorta mesela, bu işte çok yapılmıyor bizlere. Ayda iki gün, üç gün falan gösteriliyor. Sigortamız yok. Sağlık güvencemiz yok. Can güvenliğimiz yok mesela, her şeyden öncesi. Kızım var. Üniversiteye gidiyor benim kızım. Yurtta kalıyor. Hem annelik hem babalık yapıyorum kızıma ben. Kızımı okutuyorum. Aynı zamanda anneme bakıyorum. Annem var, engelli. Kardeşim var. Ev kira, mecbur. Tek çalışanım. Bu sebeple mecbur iki iş yapmak zorundayım. Çünkü ev kiraları zaten fahiş fiyatlar. Aldığım asgari ücretle çalışıyor olmuş olsam da ki daha önce çalışıyordum, kasiyerlik yapıyordum ben akaryakıt istasyonlarında aldığım asgari ücretle kiramı ödeyemiyordum. Bu sebeple bıraktım, bu sektöre döndüm. Gerçekten şu an için yaşam, geçim sıkıntısı çok zor. Çocuk okutuyorsak, ev bakıyorsak, geçindiriyorsak… Bir de asgari ücreti 28 bin lira yaptılar. Ne yazık ki. 20 binden ahır gibi evlere kira istiyor ev sahipleri. 20 bine kira isterlerken 28 bin asgari ücretin olması çok komik rakamlar. Biz kadınlar gerçekten anneler ölümsüz olsun istiyorlar, ölmesin istiyorlar ama ölmeleri için de hiçbir şey yapılmıyor annelerimizin. Bir destek verilmiyor yani. Kadınlara, yetim kadınlara hiçbir desteği yok hükümetimizin."

Meslektaşından destek

Ebru Kuf ile aynı durakta çalışan taksici Fatih Yaşar da kadın meslektaşına destek verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Yolcular çok memnun. Özellikle kadın yolcular tekrar arayıp teşekkür ediyor. Erkek–kadın ayrımı kalmadı. Bir kadın şoförün aramızda olması bizim için de gurur verici."

Ebru Kuf, taksicilik yaparken yaşadığı olayları ve anılarını direksiyon başında aktardı.