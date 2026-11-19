Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD, Rusya ve Çin liderlerinin üçlü görüşmesinin özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda bir umut ışığı olmasını umduğunu söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün Napoli kentinde ev sahipliği yaptığı MED Akdeniz Diyalog Forumu'nun açılışında konuşan Tajani, Napoli'den diyaloğun silahlara karşı üstün gelmesi gerektiğine dair barış mesajı vermek istediklerini belirtti.

Tajani, uluslararası politikanın insanların ve işletmelerin hayatlarını doğrudan etkileyen karmaşık bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Böyle bir dönemde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in Şıncın kentindeki üçlü zirvede bir araya geldiğine işaret eden Tajani, "Hürmüz Boğazı'nın açılması için arayışlar, çalışmalar sürüyor. ABD, Rusya ve Çin liderlerinin bugünkü görüşmesinin bir umut ışığı açmasını umuyorum. Umarım bu görüşme, seyrüsefere bir şekilde izin verilmesini sağlar ve bu da küresel ekonomiyi teşvik eder." dedi.

"Gazze'deki durum kabul edilemez"

Filistin meselesine de değinen Tajani, "Gazze'deki durum kabul edilemez. Artık bir Filistin devletinin kurulması için çalışılmasını umuyorum. Böylece İsrailliler ve Filistinliler barış içinde yaşayabilir ve her iki taraftan da kurbanların verildiği korkunç dönem sona erebilir." ifadesini kullandı.

Tajani, İtalya'nın Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduğunu vurgulayarak, "(Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler) Suçlu yerleşimcilerin, Filistin halkına ve bölgedeki Hristiyanlara yönelik saldırılarını da yeni yerleşimlerini de kınıyoruz. Yeni yerleşimlerin kabul edilemez olduğunu söyledik çünkü bunlar, bizim güçlü şekilde inandığımız iki devletli çözümü tehlikeye atıyor." diye konuştu.

Tajani, Husilerin Suudi Arabistan'da sivil altyapılara yönelik saldırılarını da kınadıklarını ifade etti.

Tajani, Sudan'da unutulmuş bir savaşın sürdüğünü ve burada ekonomik ve insani bir felaket yaşandığını belirterek, yakında buraya yeni yardımlar göndereceklerini söyledi.

"(ABD-Rusya-Çin liderlerinin görüşmesi) Bu, yeni bir Yalta değil"

Forumun açılışından önce basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tajani, ABD, Rusya ve Çin liderleri arasındaki üçlü zirvenin, 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği liderlerinin katıldığı Yalta Konferansı'na benzetilmesine ilişkin şöyle dedi:

"Bu, yeni bir Yalta değil. 3 büyük ülkenin liderleri arasındaki bir görüşme. Bu görüşmenin hem Hürmüz meselesinin hem de Ukrayna sorununun çözümüne yönelik barışa katkı sunmasını umuyorum."

Tajani, ayrıca İtalya'nın Ukrayna konusundaki tutumunun net olduğunu belirterek, "Ukrayna'nın yenilmemesi gerekiyor ve Avrupa'nın katılımı olmadan barış sağlanamaz." ifadesini kullandı.

İtalyan bakan, üçlü zirveden nükleer silahlara dair gelen mesajları değerlendirirken, "İran'ın nükleer silaha sahip olma noktasına gelmemesini umuyorum. Nükleer silahların durdurulmasına yönelik bir anlaşma var ve dolayısıyla buna destek vermekten başka bir seçeneğimiz olamaz." dedi.

Kaynak: AA