CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Türkiye’de 2022 yılı sonunda 1 trilyon 127 milyar 279 milyon TL olan kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve tüketici kredisi toplam borçlarının altı ay içerisinde 531 milyar TL arttığını belirterek, “Yanlış ekonomi politikaları yüzünden Türkiye sürdürülebilir olmayan bir borç sarmalına sürüklendi. Alım gücü düşen yurttaş, enflasyon canavarı karşısında kredi ve kredi kartı ürünlerine yüklendikçe bütçelerdeki kara delik büyüdü. 2022 yılında her bir bebek 1 milyon lira kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borcuyla dünyaya geldi. Borçları bir yaşına gelmeden haziran sonunda 1,6 milyon liraya çıktı. Ömür boyu kendilerine ait olmayan bir borcu ödemeye mahkumlar. Türkiye’nin geleceği çalındı” dedi.

Tahsin Becan: '2022'de Her Bebek 1 Milyon TL Kredi, Kredi Kartı ve Kredili Mevduat Hesabı Borcuyla Dünyaya Geldi; Borçları Bir Yaşına Gelmeden...

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Türkiye'de 2022 yılı sonunda 1 trilyon 127 milyar 279 milyon TL olan kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve tüketici kredisi toplam borçlarının altı ay içerisinde 531 milyar TL arttığını belirterek, "Yanlış ekonomi politikaları yüzünden Türkiye sürdürülebilir olmayan bir borç sarmalına sürüklendi. Alım gücü düşen yurttaş, enflasyon canavarı karşısında kredi ve kredi kartı ürünlerine yüklendikçe bütçelerdeki kara delik büyüdü. 2022 yılında her bir bebek 1 milyon lira kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borcuyla dünyaya geldi. Borçları bir yaşına gelmeden haziran sonunda 1,6 milyon liraya çıktı. Ömür boyu kendilerine ait olmayan bir borcu ödemeye mahkumlar. Türkiye'nin geleceği çalındı" dedi.

Tahsin Becan, "Türkiye'de Bebeklerin Borç Haritası" başlıklı bir rapor hazırladı. Becan, 2022'de her bebeğin 1 milyon lira borçla doğduğunu, Haziran 2023'te ise bu borcun 1,6 milyon liraya yükseldiğine dikkat çekti.

"Faiz sebep, enflasyon sonuç" söyleminin iktidar tarafından halkın bütçesini sarstığını ve bireysel borçlanmada yüzyılın rekorunu kırdığını ifade eden CHP'li Becan, yurttaşların sağlık, giyim, ulaşım, gıda gibi temel ihtiyaçlarını tüketici kredisi, kredili mevduat hesabı ve kredi kartlarından karşılamak zorunda kaldığını söyledi. Becan, yurttaşların 2023 yılının ilk altı ayında toplam kredi kartı borcunun yüzde 75, kredili mevduat hesabı borçlarının yüzde 78, tüketici kredisi borçlarının ise yüzde 23 arttığının altını çizdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine atıf yapan Becan, 2022 yıl sonunda 1 trilyon 127 milyar 279 milyon lira olan toplam bireysel kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve tüketici kredisi borcunun Haziran 2023'te 1 trilyon 658 milyar 359 milyon liraya yükseldiğini belirterek şunları söyledi:

"6 ayda Türkiye'de bireysel kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve tüketici kredisi toplam borcu yüzde 47 arttı. Böylece 2022'de 1 milyon lira borçla doğan her bir bebek daha 1 yaşını tamamlamadan 1,6 milyon liralık ödeme yükümlülüğünün altına girmek zorunda kaldı. Ne yazık ki AKP iktidarı ülkemizde giderek yaygınlaşan ve tasarrufu önceleyen 'Çocuk Bankacılığı' kavramını son derece yanlış yorumlayarak, 'borç bebeğin kamçısıdır' diyor. Hiçbir geliri olmayan işsizler, dar ve sabit gelirliler, ücretliler, çiftçiler ve esnaf yüksek enflasyonla büyüyen yoksulluk tsunamisiyle adeta ezilip, yok olurken sıra bebeklere geldi."

AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştiren Becan, raporunda; "Artan enflasyon ve eriyen alım gücü Türkiye'de borçların aylar değil dakikalar içerisinde katlanmasına yol açtı. 2023'ün ilk 6 ayında kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve tüketici kredisi borçları dakikada 2 milyon liranın üzerinde artış gösterdi. Buna göre her 1 dakika içerisinde kredi kartı borçları 1,3 milyon lira, tüketici kredileri 527 bin lira, kredili mevduat hesabı borçları ise 201 bin lira arttı. Vatandaşın cebine 6 ayda 531 milyar liralık ek yük getiren bu borçlar haneleri saran yangının en büyük kanıtı oldu" dedi.

İktidarın 2022 yılında dünyaya gelen her bebeği borçlandırdığını ifade eden Becan, "Bireysel kredi kartı borçlarını nüfusa oranladığımızda 2022 yılında 1 milyon 35 bin 795 bebek toplam 452,4 milyar liralık kredi kartı borcuyla dünyaya gelmişti. İktidar her yeni doğan çocuğumuza 'merhaba' hediyesi olarak 1 tam altın takacağına, o dönem tanesi 7 bin 220 liradan 61 tam altın değerinde kredi kartı borcunu reva görmüştü. 437 bin liralık devasa bir borca tekabül eden bu tutar çocuklarımızın geleceğini ipotek altın alan bir utanç vesikasıdır" ifadelerini kullandı.

Zamlar ve vergilerle yurttaşların ekonomik sorunlarının arttığını ifade eden CHP'li Becan, "Mali disiplin tek taraflı olmaz. İktidar, 'Sıkı para politikası, fiyat istikrarı, enflasyon ile mücadele' diyerek maaşı eriyen vatandaşın sırtındaki yükü yeni doğan bebeklere aktararak sorun çözmeye çalışıyor. 2023'ün ilk 6 ayında sadece kredi kartı borçları 330 bin lira artan bebekler kendilerine ait olmayan bu borç batağında büyüyebilmek için yaşam mücadelesi verecekler" dedi.

CHP'li Becan'ın açıkladığı "Türkiye'de Bebeklerin Borç Haritası" raporunda şu veriler yer aldı:

"BDDK verilerine göre Türkiye'de 2022 yıl sonu itibariyle doğan bebek başına düşen kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve tüketici kredisi borcunun en yüksek olduğu ilk 10 ilde dünyaya gelen toplam 304 bin 543 bebeğin ortalama borcu 1,7 milyon lira iken 2023 yılı Haziran sonunda bu illerde doğan 329 bin 915 bebeğin borcu 2,4 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde yenidoğan başına en az borç düşen iller ise Şanlıurfa, Muş, Ağrı, Şırnak, Bitlis, Van, Siirt, Batman, Diyarbakır, Mardin ve Bingöl olarak kayıtlara geçti."