Tahran'da Hristiyanlar Yeni Yılı Ayinle Kutladı
İran'ın başkenti Tahran'daki Hristiyanlar, düzenlenen ayinle yeni yılı kutladı. Aziz Gregor Losavritch Kilisesine gelen cemaat üyeleri, mum yakarak; barış, huzur ve refah temennisinde bulundu. Gece yarısından sonra yapılan yılın ilk ayininde, 'Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve bölgenin huzuru' için de dua edildiği kaydedildi.
İran'ın başkenti Tahran'daki Hristiyanlar, düzenlenen ayinle yeni yılı kutladı.
Aziz Gregor Losavritch Kilisesine gelen cemaat üyeleri, mum yakarak; barış, huzur ve refah temennisinde bulundu.
Gece yarısından sonra yapılan yılın ilk ayininde, "Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve bölgenin huzuru" için de dua edildiği kaydedildi.