Tahran'da Hristiyanlar Yeni Yılı Ayinle Kutladı

İran'ın başkenti Tahran'daki Hristiyanlar, düzenlenen ayinle yeni yılı kutladı.

Aziz Gregor Losavritch Kilisesine gelen cemaat üyeleri, mum yakarak; barış, huzur ve refah temennisinde bulundu.

Gece yarısından sonra yapılan yılın ilk ayininde, "Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve bölgenin huzuru" için de dua edildiği kaydedildi.