Tahir Akyürek Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Tanıttı

Tahir Akyürek Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Tanıttı
AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Akseki'de düzenlenen programda vizyonu anlatarak, güçlü bir Türkiye hedefinin önemini vurguladı.

Ak Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Akseki'de düzenlenen programa katıldı.

Akyürek, AK Parti Akseki İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye Yüzyılı vizyonu hakkında bilgi verdi.

Teşkilatların sahada vatandaşlarla iç içe olduğunu belirten Akyürek, "Ortak hedefimiz güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu da "Akseki teşkilatımız olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Her bir kadememizin gayretiyle bu hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştiren heyet, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
