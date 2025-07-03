Suudi Arabistan ve Endonezya 27 Milyar Dolarlık Anlaşmalara İmza Attı

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Suudi Arabistan ile Endonezya, temiz enerji, petrokimya, hizmet sektörü ve uçak yakıtı alanlarında 27 milyar dolarlık çeşitli anlaşmalara imza attı. Ayrıca, Filistin meselesine dair ortak destek vurgulandı ve Suriye'ye yönelik yapılan müdahalelere karşı çıkıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan ile Endonezya arasında temiz enerji, petrokimya, hizmet sektörü ve uçak yakıtı alanında 27 milyar dolarlık çeşitli anlaşmalara imzalar atıldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun ziyaretinin sona ermesinin ardından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki ülke arasında temiz enerji, petrokimya, hizmet sektörü ve uçak yakıtı alanlarında 27 milyar dolarlık çeşitli anlaşmalara imzalar atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, iki ülke arasında Filistin davasının desteklenmeye devam edileceği ve Gazze Şeridi'ndeki insani felaketten büyük endişe duyulduğu belirtildi.

Ayrıca, açıklamada İsrail'in sivillere karşı açlığı ve ablukayı bir silah olarak kullanması kınanırken, Filistinlilerin bulundukları yerlerinden tehcir ettirilmesine karşı olunduğu, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulmasını iki ülkenin de desteklediği vurgulandı.

Açıklamada, iki tarafın da Suriye topraklarına yönelik özellikle tekrar eden İsrail saldırıları ve müdahalelerine karşı olduğu ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulmasının zorunluluğunun altını çizdiği kaydedildi.

Ayrıca ortak açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının olumlu bir adım olduğu ve bundan memnuniyet duyulduğu ve olumlu sonuçlarının olacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Murat Başoğlu - Güncel
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