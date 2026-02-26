Haberler

Suudi Arabistan'dan Yemen hükümetine 346 milyon dolarlık bütçe desteği

Güncelleme:
Suudi Arabistan, Yemen hükümetinin maaş ödemeleri için 346 milyon dolar destek sağlayacağını açıkladı. Bu destek, kamu mali akışının düzenlenmesine ve maliye politikasının yönetiminin iyileştirilmesine yardımcı olacak.

Suudi Arabistan, Yemen hükümetinin maaş ödemelerindeki bütçe açığını gidermek amacıyla 346 milyon dolar destek sağlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın yürüttüğü "Yemen'in Kalkınma ve İmar Programı", ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti bütçesinde memur maaşlarına tahsis edilmek üzere 1,3 milyar Suudi riyali (yaklaşık 346 milyon dolar) tutarında destek verileceğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu desteğin kamu mali akışının düzenli işlemesine, maaşların ödenmesine ve maliye politikasının yönetiminin iyileştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Yemen Başbakanı Şayi ez-Zindani, Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi ile yaptığı telefon görüşmesinde, başında olduğu yeni hükümetin görevlerini yerine getirebilmesi için Körfez ülkelerinden daha fazla destek beklentisini dile getirmişti.

Zindani, Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetinin güvenlik ve istikrarı sağlamlaştırma ile insani ve ekonomik zorluklarla mücadele çabalarına verdiği desteği övmüştü.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
