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Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin başlattığı deniz ablukasına karşı gerekli önlemleri alacak

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Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Riyad yönetimine karşı başlattığı deniz ablukasını kınadı ve uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'ı Yemen'e abluka uygulamakla suçluyor.

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Riyad yönetimine karşı başlattığı deniz ablukasını kınadı ve uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin, Suudi Arabistan'ı, 12 yıldır Yemen halkına abluka uygulamak, ülke kaynaklarını yağmalamak ve halkın acılarını dayanılmaz noktaya taşımakla suçlaması ve buna karşılık da Riyad yönetimine deniz ablukası başlattıklarını duyurmasına tepki geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "terörist Husi milislerin askeri sözcüsü" olarak tanımlanan Seri'nin açıklamalarının kınandığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın, geçen yıllar boyunca halkın acılarını hafifletmek için kalkınma projeleri, bütçenin desteklenmesi ve elektrik istasyonlarının işletilmesi için petrol türevlerinin temin edilmesi yoluyla Yemen hükümetine destek olduğu aktarıldı.

Bu bağlamda, Yemen'in batı kıyılarında yer alan Hudeyde, Es-Salif ve Ra's İsa limanlarına 2026 yılının ilk yarısında gıda, eşya, yakıt ve inşaat malzemeleri taşıyan 300'den fazla geminin giriş yaptığı kaydedildi.

Karşı suçlamaların da yer aldığı açıklamada, Husilerin, 2020 yılında Aden Havaalanı, 2022'de (ateşkes döneminde) güney Yemen'deki petrol ihracat limanlarına yönelik saldırılarıyla Yemen altyapısını hedef aldığı hatırlatıldı.

Husiler, Yemen'i bölgesel çatışmaya sürüklemek, Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef almak ve Yemen Havayolları'na ait 4 uçağa Sana Havalimanı'nda el koymakla suçlandı.

Husilerin, Yemen'de yaşanan ekonomik sorunların sorumluluğunu Suudi Arabistan'a yıkmaya çalıştığı dile getirilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın, uluslararası hukuk ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağı vurgulandı.

Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
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