Suudi Arabistan'da Dünya Savunma Fuarı Başladı

RİYAD, 5 Şubat (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Pazar günü başlayan 2. Dünya Savunma Fuarı'nda bir hava gösterisi düzenlendi.

Beş gün sürecek Dünya Savunma Fuarı kapsamında katılımcıların izlediği gösteride Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Suudi Şahinleri göz kamaştıran bir hava gösterisi sundu.

İlki 2022'de düzenlenen Dünya Savunma Fuarı, ikinci kez Riyad'da düzenleniyor ve savunma sektöründeki en son yenilikleri sergiliyor. El Arabiya İngilizce Haber Kanalı'nın bildirdiğine göre, fuara 65'i aşkın ülkeden 750'den fazla katılımcı iştirak ediyor.