Surre Alayları: İstanbul'dan Haremeyn'e Kutsal Yolculuk Sergisi Açıldı

"Surre Alayları: İstanbul'dan Haremeyn'e Kutsal Yolculuk" sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Sultanahmet'teki müzede düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, ramazan ayında özel bir serginin açılışını yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yazgı, tarihte unutulan bir kavram olan Surre Alayları'nın İslam inancındaki yardımlaşma kültürünün önemini ortaya çıkardığını, kilometrelerce uzunluğundaki bu alaylara hem sarayın ve padişahın hem de halkın hediyelerini verdiklerini kaydetti.

Bu kültürün şimdiye de yansıtılması gerektiğine işaret eden Yazgı, "Osmanlı dini, dili, ırkı ne olursa olsun yardıma ihtiyacı olan her milletin yanında oldu. Şu an Türkiye Cumhuriyeti de bunu yapıyor." dedi.

"Sergi bize tarihi kimliğimizi ve kişiliğimizi hatırlatacak"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, en son İstanbul'dan hareket eden Surre Alayları'nın 1915'te Mekke'ye, 1918'de ise ancak Şam'a kadar ulaşabildiğini belirterek, "Osmanlıların hem Mekke'ye hem de Medine'ye ve hacca verdiği önemi, hürmeti, İslam dünyasındaki hakimiyetini ve büyük devlet oluşunu gösteren uluslararası bir törenin güzel hatırasını yad etmek için buradayız." ifadesini kullandı.

Serginin ortaya çıkmasına katkıda bulunanlara teşekkür eden Yılmaz, "İnanıyorum ki Surre Alayları aslında Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyet alanını, Haremeyn'e bakışını, İslam dünyasının bu dağınık günlerinde Gazze'de Filistin'de yaşananlar ortadayken kıymetini bir kere daha hatırlatıp bize tarihi kimliğimizi ve kişiliğimizi hatırlatacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise "Bağcılar Belediyesi olarak kültür ve sanat anlamında özellikle önümüzdeki dönem inşallah ilçemizi çok daha ileri noktalara götürme gayreti içerisindeyiz. Bunu da önemli bir adım görüyoruz. Böylesine güzel bir mekanda çok özel bir serginin paydaşı olmak bizim için çok kıymetli." açıklamasında bulundu.

Programa ayrıca İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, TİEM Müdürü Ekrem Aytar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin de arasında bulunduğu kültür ve sanat dünyasından davetliler katıldı.

Surre Alayları ve sergi hakkında

Tarihte her yıl hac döneminden önce Mekke ve Medine halkına gönderilen para, altın, Kabe örtüsü ve değerli eşyalardan oluşan hediyeler "Surre" olarak isimlendiriliyor.

Geçmişi Abbasilere kadar uzanan, asıl gelişimi Osmanlılar döneminde sağlanan Surre Alayları, hacca gidemeyenlerin hediyelerinin Haremeyn'e taşındığı, Mekke ile Medine'de ise dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların bu coşkuya ortak edildiği bir gelenek olarak kayıtlarda yer alıyor.

Mekke-i Mükerreme'ye son Surre Alayı'nın 1915'te ulaştığı, 1918'de Üsküdar'dan yola çıkan Surre Alayı'nın ise Şam'da kaldığı ve 1. Dünya Savaşıyla Surre-i Hamayun geleneğinin sona erdiği biliniyor.

Sergide Surre-i Hümayun'u, Müslümanların kutsal yolculuğunu, hac kafilelerini, hac mekanlarını ve tarihi hatıralarını yansıtan gravür, resim ve eski fotoğraflar yer alıyor.

TİEM ve İstanbul Türbeler Müdürlüğü envanterindeki eserlerin de ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu sergi, 14 Nisan'a kadar görülebilecek.