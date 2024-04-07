Suriye-Türkiye sınırında terör saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı
Suriye- Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde, bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.
Meydana gelen patlamada araç içerisindeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme başlattı.
Terör saldırısını üstlenen olmadı.