Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın Rusya Ziyareti

(ANKARA) - Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla birlikte Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, Şara ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomi, insani yardımlar ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Suriye geçici Cumhurbaşkanı Başkan Ahmed el-Şara, bugün Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Şara, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Şara'ya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ile Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra eşlik etti.

Şara: "Suriye'nin üretimi büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı"

Şara, Moskova'ya indikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Rusya ile yapılan tüm önceki anlaşmalara saygı duyuyoruz. Suriye'nin üretimi büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı" dedi.

Şara ve Putin arasında yapılacak görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile ticaret, ekonomi, insani yardımlar gibi alanlarda durumu ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak.

ABD merkezli Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Rusya'nın, Şam'da hava ve deniz üslerini korumak istediği ileri sürülürken; iki ülkenin, Suriye'nin enerji ve gıda ihtiyaçları, stratejik çıkarlar ve ekonomik bağların yeniden kurulması gibi konularda iş birliğini yeniden düzenleme isteğinin sürdüğü belirtildi.

Esad, Moskova'ya sığınmıştı

Bu ziyaret, Suriye'de geçen yıl muhalifler tarafından Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yeni geçici lider olan Şara'nın, Rusya'ya ilk resmi ziyareti oldu. Esad, devrilmesinden sonra Rusya'ya kaçmış; Rusya da Esad'a sığınma hakkı tanımıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakın bir zamanda Esad'ın Moskova'da güvenli koşullarda yaşadığını belirtti.

Şara, ABD merkezli CBS yayın kuruluşunun "60 Dakika" programına verdiği röportajda, yeni yönetimin Esad'ın yargılanması için "tüm yasal yolları" kullanacağını söyledi.