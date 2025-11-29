Haberler

Suriye Enformasyon Bakanı: PKK/YPG Pervasız Adımlar Atıyor

Güncelleme:
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, PKK/YPG'nin son dönemdeki faaliyetlerine tepki göstererek, bu örgütün elde edeceği desteklerin azalacağını savundu. Ayrıca, İsrail'in Suriye üzerindeki askeri müdahalelerini kınadı ve ülke ekonomik durumuna dair yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, PKK/ Ypg'nin ülkede son dönemdeki adımlarını "pervasız" olarak niteledi.

Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariye'ye açıklamalarda bulunan Mustafa, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/ Ypg'nin ülkedeki faaliyetlerine tepki gösterdi.

PKK/ Ypg'yi koruyabilecek bölgesel denklemlerin artık olmayacağını savunan Bakan Mustafa, "Önümüzdeki dönemde PKK'nin daha fazla tırmanışını göreceğiz ve bu durum hükümete yönelik halk desteğini artıracak." ifadelerini kullandı.

Örgütün elebaşlarından Mazlum Abdi'nin siyasi risk içeren "bir bekleme oyunu oynadığını" dile getiren Mustafa, Abdi'nin 10 Mart anlaşmalarını tamamlamak yerine "Kürt ittifakı oluşturma" arayışıyla Erbil'e gittiğini hatırlattı.

Suriyeli Bakan, "PKK/ Ypg pervasız adımlar atıyor" dedi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri müdahalelerle gerilimi tırmandırdığına işaret eden Mustafa, " İsrail, Suriye devletini kışkırtmaya çalışıyor ancak biz, onun provokasyonlarına hizmet eden bir pozisyona düşmemeye kararlıyız. İsrail'in kibri ve güç duygusu onu kör ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye devletinin siyasi yaklaşımının net olduğunu vurgulayan Mustafa, "Devlet, siyasi fırsatları ne kadar çok kullanırsa nüfuz marjı ve kazanımları o kadar artacaktır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası alanda yaptırımların kaldırılmasının ülke ekonomisinin geleceği açısından kritik olduğuna dikkati çeken Bakan, "Yaptırımların kaldırılması meselesi hayati ve temel bir meseledir. Suriye ekonomisinin toparlanmasının anahtarı yaptırımların kaldırılmasından geçmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
