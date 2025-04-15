Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Azerbaycan ve Suudi Arabistan ile Görüşmeler Gerçekleştirdi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarında işbirliğinin artırılması ele alındı.

Şeybani ile Bayramov arasındaki görüşmede, enerji alanında istikrarın sağlanması ve yeniden inşa süreçlerine destek verilmesinin önemi vurgulandı.

Siyasi ve ekonomik alanlarda işbirliğinin genişletilmesi gerektiği belirtilen görüşmede, resmi kurumlar arasında iletişim kanallarının etkinleştirilmesi ve her düzeyde karşılıklı ziyaretlerin artırılması konularında mutabık kalındı.

Şeybani'nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ile görüşmesinde ise iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Tarafların, ilişkilerin somut adımlarla güçlendirilmesi ve ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliğinin sürdürülmesi yönünde görüş bildirdiği görüşmede, özellikle enerji sektörü ve uluslararası arabuluculuk alanlarında işbirliğinin artırılması üzerinde duruldu.

Söz konusu diplomatik temasların, Suriye'nin izlediği dışa açılım politikası çerçevesinde yapıldığı ve bölgesel ortaklıkların güçlendirilmesinin, bölge genelinde istikrar ve kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflediği ifade edildi.