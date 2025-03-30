Suriye'de Yeni Kabine Açıklandı

(ANKARA) - Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığındaki yeni kabine açıklandı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlendi.

Törende konuşma yapan Şara, "Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür. Devletin kurumlarını yeniden inşa edecek, tüm süreçlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alacağız. Uzun yıllardır halkımızın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edeceğiz. İnsan haklarını ve temel özgürlükleri koruyacak ve bunları daha da güçlendireceğiz. Gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunabilmek için eğitim ve sağlık sistemimizi geliştireceğiz. Birlikte çalışarak, vatanımızı kalkındıracağız ve hiçbir şekilde yolsuzluğun kurumlarımıza sızmasına izin vermeyeceğiz. Adalet, her şeyin temelidir ve bu değer, aldığımız her kararı yönlendirecek bir pusula olacaktır. Bu hükümetle değişim ve kalkınma yolunda kararlıyız. Halkımızın güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Şara'nın yeni kabinesinde şu isimler yer aldı:

Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, İçişleri Bakanı Enes Hattab, Adalet Bakanı Mahzar el Veys, Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi, Diyanet İşleri Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Enerji Bakanı Muhammed Beşir, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali, Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani, Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Tarım Bakanı Emced Bedr, Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak, Kültür Bakanı Muhammed Salih, Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd, Turizm Bakanı Mazen Salihani, İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf, Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa.