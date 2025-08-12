'Sürdürülebilir Yeşil Büyüme ve İklim Politikaları Çalıştayı' düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığınca, "Sürdürülebilir Yeşil Büyüme ve İklim Politikaları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen çalıştay, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi" ile net irade ortaya koyduklarını belirtti.

Hedefler doğrultusunda enerjiden sanayiye, ulaşımdan atık yönetimine, tarımdan kentsel planlamaya kadar bütüncül dönüşüm sürecini başlattıklarını aktaran Suver, "Binalarımız çevre dostu inşa edilsin, bulunduğu yerin coğrafi ve iklim özelliklerini taşısın diye 'Yeşil Bina ve Yerleşme Sertifika' sistemini hazırladık. Sanayicimiz, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu üretim yapsın, ihracatımız döngüsel ekonomi prensipleriyle büyüsün diye Yeşil OSB ve Yeşil Sanayi Belgesi gibi mekanizmalarımızı hızlıca hayata geçirdik." dedi.

Suver, şehirlerdeki yeşil alanları artırmak ve kentsel ısı adalarını azaltmak için millet bahçelerinin yapıldığını ifade ederek, "Bugüne kadar tam tamına 77 milyon 355 bin metrekare alanda çalışma yaptık, 292 millet bahçemizi tamamladık, 242 bahçemizin de yapımı devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Konuşmasında Sıfır Atık Hareketi'ne değinen Suver, bu hareketin sadece atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanında değil, aynı zamanda iklim kriziyle mücadeleye de önemli ivme kazandırdığını vurguladı.

Suver, Depozito Yönetim Sistemi'nin 7 bölgede yayılması için hazır hale getirildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Çünkü bu sistem sayesinde hem atıklarımızı ham madde olarak kullanacak hem de yıllık 500 milyon avroluk tasarruf yapacağız. Dikkatinizi çekmek isterim ki, biz sürdürülebilir yeşil büyüme prensiplerimizden hiçbir koşulda taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz de. Asrın felaketini yaşadığımız 11 ilimizdeki uygulamalarımız, bunun en büyük kanıtıdır. Şu anda deprem bölgesinde inşası biten 250 bin, inşası devam eden 203 bin konutumuzun tamamı, iklim dirençlidir, sıfır atık uyumludur ve çevre dostudur."

"Türkiye olarak yeşil dönüşümde lider olmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Yenilenebilir enerji payının arttığını, enerji verimliliği projelerinin desteklendiğini belirten Suver, "Su kaynaklarının verimli yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması ve şehirlerimizin iklim dirençliliğinin artırılması için kapsamlı projeler yürütüyoruz. Bu anlamda ekonomik kalkınma ile çevre sorumluluğunu birlikte yürütüyoruz. Türkiye olarak yeşil dönüşümde lider olmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Suver, net sıfır emisyon hedeflerinin yasal güvenceye kavuşması için İklim Kanunu'na ihtiyaç olduğu görüşünü aktararak, "Biz, bu kanunla Türkiye'nin doğal kaynaklarını korumak, sanayisini güçlendirmek, tarımını sürdürülebilir kılmak, ihracatını geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Bu kanunla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artacak, sanayicimizin dünyadaki rekabet gücü katlanacak, böylece hem doğamız hem de üretimimiz korunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayda 4 yönetmelik ele alınacak

İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar da sürdürülebilir yeşil büyümenin, doğayı, kaynakları ve gelecek nesillerin yaşam hakkını koruma anlayışında olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir yeşil büyümenin mecburiyet ve zorunluluk olduğuna dikkati çeken Hasar, yeşil büyüme için gerekli uygulamaların hayata geçirilmesi amacıyla mevzuata yönelik adımların paydaşlarla ele alınarak yol haritasının oluşturulacağını kaydetti.

Hasar, çalıştayda 4 yönetmeliğin alt oturum gruplarında masaya yatırılacağını belirterek, bunları "Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği", "Türkiye Karbon Kredilendirme ve Denkleştirme Yönetmeliği", "Türkiye Yeşil Taksonomi Yönetmeliği" ve "Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları Hakkında Yönetmelik" olarak sıraladı.