SunExpress'te CEO değişimi

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'de üst düzey atama gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu kararıyla 1 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Max Kownatzki'nin yerine Marcus Schnabel yeni CEO olarak atandı.

Schnabel görevi, 2020 yılından bu yana şirketin başarısına önemli katkılarda bulunan ve Ocak ayı sonunda görevinden ayrılacak olan Max Kownatzki'den devralacak. Kownatzki kariyerine Eurowings CEO'su olarak devam edecek. Marcus Schnabel, Lufthansa Grubu bünyesinde 2024 yılından bu yana Lufthansa Airlines'ın Münih Merkezi'nde yer işletme operasyonlarından sorumlu ve Münih Merkezi Başkan Vekili görevini yürütüyor.

'KOWNATZKİ'YE EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM'

Yeni atama ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan SunExpress Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, konuyla ilgili şunları söyledi:

"COVID-19 krizinin başında görevi devralan Max Kownatzki, sektörümüzün karşılaştığı en zorlu dönemlerden birinde SunExpress'i büyük bir başarıyla yönetti. Onun liderliğinde SunExpress, güçlü bir finansal performansla, yoğun rekabet ortamına rağmen sürdürülebilir bir büyüme yakaladı. Yönetim Kurulu adına, vizyoner liderliği ve SunExpress'i bugün bulunduğu güçlü konuma taşıyan değerli katkıları için Max Kownatzki'ye en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Marcus Schnabel'in SunExpress CEO'su olarak görevi üstlenecek olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Güçlü liderlik geçmişi ve SunExpress'in hedeflerine hakimiyetiyle Schnabel, hava yolunu yeni büyüme dönemine başarıyla taşıyacak niteliklere sahip. Schnabel'in liderliğinde SunExpress'in güçlü performansını sürdürerek tatil hava yolu pazarındaki öncü konumunu daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum."

'MARCUS SCHNABEL'E BAŞARILAR DİLERİM'

SunExpress Yönetim Kurulu Başkan Vekili Jens Bischof ise "Max Kownatzki'ye güçlü, içten ve kararlı liderliği için yürekten teşekkür ediyorum. Son altı yılda SunExpress'in pek çok zorlu sürecin başarıyla üstesinden gelmesini sağladı ve şirketi sürdürülebilir, karlı ve rekorlarla dolu bir büyüme yolculuğuna taşıdı. Max Kownatzki'in liderliğinde SunExpress filosu iki katına çıkarken, şirket tarihinde rekor yolcu sayılarına ulaşıldı. Sağlam bir finansal temel üzerinde yakalanan büyüme ivmesiyle şirket, "Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu" unvanıyla küresel ölçekte takdir kazandı. Önümüzdeki dönemde, Marcus Schnabel'in SunExpress ekibine katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. SunExpress Yönetim Kurulu olarak, sektör deneyimi ve stratejik vizyonu ile SunExpress'in önümüzdeki yıllardaki büyümesine başarıyla liderlik edeceğine inancımız tam. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz"dedi.

'SEKTÖRDEKİ KONUMUMUZU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yeni görevine ilişkin açıklamada bulunan Marcus Schnabel ise "SunExpress, son yıllarda sergilediği sürdürülebilir büyüme performansı ile dinamik ve güçlü bir hava yolu olduğunu net biçimde ortaya koydu. Bu güçlü ekibe katılmaktan ve SunExpress'in başarı yolculuğunun yeni dönemine birlikte yön verecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Operasyonel mükemmeliyet odağıyla havacılık ve turizmin geleceğine yön vererek, yolcularımız ve iş ortaklarımız için değer yaratmaya ve SunExpress'in bu dinamik sektördeki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

' LİDERLİK ETMEK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONURDU'

Görevini devretmeye hazırlanan Max Kownatzki, "Bu değerli görevi devralan Marcus Schnabel'i içtenlikle tebrik ediyorum. Bu olağanüstü ekibe liderlik etmek benim için büyük bir onurdu. Birlikte başardıklarımızdan sonsuz gurur duyuyorum. SunExpress ailesinin her bir üyesiyle pek çok zorluğun üstesinden geldik, tarihi başarılara imza attık ve SunExpress için parlak bir geleceğin temellerini birlikte attık. Marcus Schnabel'in liderliği ile SunExpress'i daha da ileriye taşıyacağına olan güvenim tam. Tüm ekibe, SunExpress'in tutkusunu, özverisini ve aile ruhunu yansıtan fırsatlarla ve yeni başarılarla dolu bir gelecek diliyorum" dedi.