Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

SunExpress İzmir'den Şam'a çarşamba ve cuma direkt sefer başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SunExpress İzmir'den Şam'a çarşamba ve cuma direkt sefer başlattı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SunExpress, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Suriye'nin başkenti Şam arasında direkt uçuş seferlerine başladı. İlk uçuş 13 Kasım'da yapılırken seferler İzmir'den çarşamba ve cuma, Şam'dan perşembe ve cumartesi günleri düzenlenecek.

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'ndan Suriye'nin başkenti Şam'a direkt uçuşlar başladı. SunExpress, İzmir'den Şam'a çarşamba ve cuma, Şam'dan İzmir'e ise perşembe ve cumartesi günleri sefer düzenleyecek.

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Şam'a SunExpress'in direkt uçuşları başladı. İlk sefer, 13 Kasım'da XQ 816 sefer sayılı Boeing 738 tipi uçakla gerçekleştirildi. Yeni hattın açılışı dolayısıyla terminalde tören düzenlendi. SunExpress, İzmir'den Şam'a çarşamba ve cuma, Şam'dan İzmir'e ise perşembe ve cumartesi günleri direkt sefer düzenleyecek.

TAV Ege Genel Müdürü Candemir Akyıldız, "İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Şam'a ilk kez direkt uçuşların başlamasından memnuniyet duyuyoruz. TAV Havalimanları olarak paydaşlarımızla iş birliği içinde İzmir'i dünyaya bağlayan uçuş ağını geliştirmek ve yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 11 milyon 477 bin 24 yolcuya hizmet verdi. Havalimanından 22 havayoluyla 26 iç hat ve 73 dış hat olmak üzere toplam 99 destinasyona direkt uçuş gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Kalacak evi olmadığı için minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu

Evi yoktu, minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu
Ankara'da 'Çobanlar Grubu'na operasyon! Servetlerine el konuldu

"Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehirde kuduz kabusu! Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın

Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın
Hollanda'dan Yunanistan'a tarihi hezimet! Tam 7 gol attılar

Komşuya tarihi hezimet! Hollanda gol olup yağdı
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai19

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Sahada ölümle biten pozisyonun cezası belli oldu! 12 maç men18

Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu

Kutup girdabı kayıtlara geçen en erken tarihte bozuldu! ABD, Avrupa ve Doğu Asya'da sert soğuk olasılığı arttı

Kutup girdabı rekor erkenlikte bozuldu! Sert kış kapıda mı?
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti19

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
36 yıl önce 1350 gram doğdu, hayata tutunduğu ünitede hemşire oldu! Şimdi prematüre bebeklere umut

1350 gram doğmuştu! Kuvözünde yattığı ünitede hemşire oldu