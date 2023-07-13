Sultangazi'de Yol Kenarında Soyunan Kadın Kazaya Neden Oldu İddiası

Sultangazi'de yol kenarında soyunan bir kadın, trafiğin aksamasına ve bir kaza meydana gelmesine neden oldu. Olay cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

SULTANGAZİ'DE "YOL KENARINDA SOYUNAN KADIN KAZAYA NEDEN OLDU" İDDİASI - 2

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de bir kadın yol kenarında soyunmaya başladı. Otomobillerin ve yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışları arasında kaldırımda bekleyen kadın iddiaya göre trafk kazasına da neden oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi Mahmutbey Caddesi yolunda meydana geldi. Yol kenarına gelen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın soyunmaya başladı. Yoldan geçen sürücülere el sallayan kadın, trafiğin aksamasına neden oldu. İddiaya göre bu sırada bir de kaza meydana geldi; seyir halindeki bir sürücü, önündeki ticari minibüse çarptı. Elbiselerini giyen kadın bir süre kaldırımda oturdu. Elindeki çantasıyla olay yerinden koşarak uzaklaşan kadın bu kez farklı bir noktada beklemeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınanan kadının akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. \t