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Sultangazi'de otomobil kamyonun damperine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında otomobil, yol kenarına bırakılan kamyonun damperine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultangazi'de otomobilin, arıza dolayısıyla yol kenarına bırakılan kamyon damperine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Metris Tekstilkent yönünde ilerleyen Ebubekir C. yönetimindeki 34 BBA 976 plakalı otomobil, aksında meydana gelen arıza nedeniyle yolun kenarına bırakıldığı öğrenilen 59 ADM 223 plakalı kamyonun damperine arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan kişilerden Sılan Nur Salman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Ebubekir C. ve Melisa Ç, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Polis kaza yerinde inceleme yaparken, kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Tekstilkent Sultangazi İtfaiye Olaylar Trafik Kazaları Güncel Haberler

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