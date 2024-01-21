Sultangazi'de Motosikletli Şüphelilerin Ateşi Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; motosikletli iki kişi, cadde üzerinde seyir halindeyken kaldırımdaki kalabalığa doğru ateş ederek uzaklaştı. Kurşunların isabet ettiği bir kişi, ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 5 kovan bulunurken park halindeki bir otomobile iki mermi isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Şüphelilerin motosikletle seyir halindeyken ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayağından vurulan kişinin ayakkabısını çıkararak kontrol ettiği görülüyor. Bir süre topallayarak yürüyüp oturduğu görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel