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Sultangazi'de Motosikletli Şüphelilerin Ateşi Sonucu Bir Kişi Yaralandı

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Sultangazi'de motosikletli iki kişi, cadde üzerinde ilerlerken kalabalığın üzerine ateş etti. Olayda bir kişi ayağından yaralanırken park halindeki otomobile de iki mermi isabet etti. Şüphelilerin ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de, motosikletli iki kişi, cadde üzerinde ilerlerken kalabalığın üzerine ateş etti. Olayda bir kişi ayağından yaralanırken park halindeki otomobile de iki mermi isabet etti. Şüphelilerin ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; motosikletli iki kişi, cadde üzerinde seyir halindeyken kaldırımdaki kalabalığa doğru ateş ederek uzaklaştı. Kurşunların isabet ettiği bir kişi, ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 5 kovan bulunurken park halindeki bir otomobile iki mermi isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Şüphelilerin motosikletle seyir halindeyken ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayağından vurulan kişinin ayakkabısını çıkararak kontrol ettiği görülüyor. Bir süre topallayarak yürüyüp oturduğu görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi Saldırı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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