Sultangazi'de İlkokulda Yangın Çıktı
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Melahat Öztoprak İlkokulu'nda çıkan yangın sonucunda okul tahliye edildi ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
SULTANGAZİ'de ilkokulda yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ederken okul boşaltıldı.
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Melahat Öztoprak İlkokulu'nda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Trafoda çıktığı belirtilen yangında okulu duman kapladı. Okul tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.