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Sultangazi'de İlkokulda Trafodan Yangın Çıktı

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Sultangazi'de bulunan Melahat Öztoprak İlkokulu'nda trafodan çıkan yangın sonucu öğretmenler ve öğrenciler hızla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, veliler panikle okula gelerek çocuklarını evlerine götürdü.

SULTANGAZİ'de ilkokulda trafodan yangın çıktı. Öğretmenler, öğrencileri hızla tahliye ederken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Panikle okula gelen veliler, öğrencileri alarak evlerine götürdü.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Melahat Öztoprak İlkokulu'nda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Trafoda çıktığı belirtilen yangında, okulu duman kapladı. Yangını fark eden öğretmenler, alevlere müdahale etmeye çalışırken bir yandan da öğrenciler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında, iki öğretmenin hafif şekilde dumandan etkilendiği öğrenildi.

VELİLER KOŞARAK OKULA GELDİ

Yangını duyan veliler koşarak okula geldi. Okulun bahçesinde bekleyen öğrenciler, veliler tarafından evlerine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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