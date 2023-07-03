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Sultangazi'de Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı

Sultangazi'de Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Sultangazi'de Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

SULTANGAZİ, Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Havadan da müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangın, saat 15: 45'da Hacı Bektaş Veli Kent ormanında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Güvenlik görevlilerinin yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yapmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterinin de destek vermeyisiyle yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hacı Bektaş Veli Hacı Bektaş Güncel Haberler

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