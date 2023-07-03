Sultangazi'de Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı

Sultangazi'de Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, güvenlik görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 15: 45'da Hacı Bektaş Veli Kent ormanında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Güvenlik görevlilerinin yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yapmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterinin de destek vermeyisiyle yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.