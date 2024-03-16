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Süleymanpaşa Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi'nde Öğrencilere Deneme Sınavı Gerçekleştirdi

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Süleymanpaşa Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik TYT-AYT deneme sınavı gerçekleştirdi. Deneme sınavına Tekirdağ genelindeki tüm lise son sınıf öğrencileri ile lise mezunu olup üniversite sınavına girecek gençler ücretsiz katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) öğrencilere yönelik TYT- Ayt deneme sınavı gerçekleştirdi.

Öğrencilere gerçek sınav atmosferini yaşatmayı amaçlayan Süleymanpaşa Belediyesi, TYT-AYT Sınav Simülasyonu, Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirildi.

Deneme sınavına Tekirdağ genelindeki tüm lise son sınıf öğrencileri ile lise mezunu olup üniversite sınavına girecek gençler ücretsiz katıldı.

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeyle birlikte öğrencilerin sınav heyecanını yenmeleri için güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üniversitede 10 fakültede öğrencilerin deneme sınavı heyecanı yaşadığını ifade eden Atilla, "Sınava toplamda 2 binin üzerinde evladımız katılmakta. Bu sınavın en önemli özelliği bire bir üniversite sınavlarında ÖSYM'nin yapmış olduğu standartların aynısını evlatlarımıza bir tecrübe kazanmaları açısından uyguluyoruz. Öğrencilerimizin üniversite sınavında yaşayacakları heyecanı biz öne çekmiş oluyoruz. Burada öğrencilerimiz, Haziran ayına kadar olan süreyi rahat bir şekilde değerlendiriyorlar, eksik olan konuları tekrar edip bu eksiklikleri gideriyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ TYT AYT Eğitim Güncel Haberler

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