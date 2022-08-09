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Sulama kanalında kaybolan İsa'nın cansız bedeni bulundu, Halil aranıyor (2)

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Sulama kanalında kaybolan İsa'nın cansız bedeni bulundu, Halil aranıyor (2)

İSA TOPDEMİR, TOPRAĞA VERİLDİŞanlıurfa'da, 2 gün önce serinlemek için girdikleri sulama kanalında kaybolan ve 34 saatlik arama sonunda kanalda cansız bedeni bulunan İsa Topdemir, yakınları tarafından Akçakale'nin Bolatlar Mahallesi'nde gözyaşı ve zılgıtlar eşliğinde toprağa verildi.

İSA TOPDEMİR, TOPRAĞA VERİLDİ

Şanlıurfa'da, 2 gün önce serinlemek için girdikleri sulama kanalında kaybolan ve 34 saatlik arama sonunda kanalda cansız bedeni bulunan İsa Topdemir, yakınları tarafından Akçakale'nin Bolatlar Mahallesi'nde gözyaşı ve zılgıtlar eşliğinde toprağa verildi. Aynı kanalda kaybolan Halil Gültekin'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

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