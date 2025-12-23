Suat Kılıç'tan, Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerindeki Zamma Tepki: "Bu, Enflasyon Hedefinin Kâğıt Üzerinde Kalmaya Mahkûm Olduğunu Göstermektedir"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Maliye Bakanı 2026 enflasyon hedefini yüzde 16 olarak açıklarken, Ulaştırma Bakanı köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapılacağını duyurmuştur. Bu da enflasyon hedefinin kağıt üzerinde kalmaya mahküm olduğunu göstermektedir ya da Ulaştırma Bakanı enflasyonun düşmesini istememektedir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Parti Genel Merkezi'nde MYK todplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, asgari ücretin ise açlık sınırına sabitlenmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Asgari Ücret Komisyonu son kez toplanacak. Tarihi belli değil ama belli olan bir şey var. Tüm aylık ve ücretlerin, emeğin karşılığı ve insanca yaşamanın gereği olan seviyelere çıkması için Yeniden Refah iktidarına ihtiyaç vardır. Gelir dağılımında adaleti, servet paylaşımında hakkaniyeti gözeten bir yaklaşımla en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenecek, asgari ücret ise açlık sınırına sabitlenecektir. Emekli maaşlarındaki adaletsizlik ve dengesizlikler giderilecektir. Tüm emeklileri emeğine, çalışma yılına ve prim gün sayısına bakmaksızın sefalette eşitleyen mevcut maaş sistemi terk edilecektir.

"Kanun teklifimiz Meclis'tedir ve yasalaşmayı beklemektedir"

Akıldan ve muhakemeden yoksun EYT emekliliğinde, 'kademeli emeklilik düzenlemesi' yapılarak adaletsizliğin önüne mutlaka geçilecektir. Millet erken emekli olsun diye değil, adaletsizlik ortadan kalksın diye kademeli emeklilik er ya da geç hayata geçirilecektir. Staj ve çıraklık mağduriyeti, devlet ve adalet kavramları ekseninde yapılacak düzenlemelerle giderilecektir. Kanun teklifimiz Meclis'tedir ve yasalaşmayı beklemektedir."

"Gençler işsiz, eşsiz, evsiz durumda"

Hukuki alandaki uygulamaları eleştiren Kılıç, "Bin kere söyledik, bir daha söyleyelim: 'Adalet mülkün temelidir'. Bu cümledeki mülk devlettir. Adalet yoksa devlet de yoktur. Devlet şeklen varsa da adalet yoksa yoktur. Bugün varsa da yarın yoktur. Gençler adalet istiyor. Sınav sonuçlarına inanmıyor, sorulara güvenmiyor. Mülakatın hakikatin peşinde olduğunu düşünmüyor. Yandaşların kayırıldığını, yakınların korunup kollandığını, ehliyet ve liyakatin yok sayıldığını düşünüyor. Bu nedenlerle gençler umutsuz, hayalsiz, hedefsiz ve geleceksiz. Gençler işsiz, eşsiz, evsiz durumda. Bu tablonun sorumlusu iktidar değilse kimdir? Ne eğitimde ne istihdamda olan 5 milyon ev genci vardır. Eğitim yok, iş yok, hedef yok. Yatıp kalkıp oyun oynuyorlar. Bunun sorumlusu siz değilseniz kimdir" dedi.

"Mavi Vatan parsel parsel paylaşılmaktadır"

İsrail ve Mısır arasındaki anlaşmaya da değinen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail ve Mısır 35 milyar dolarlık bir enerji iş birliği anlaşması imzaladı. Bu rakamın yarısı doğrudan İsrail'e gelir olarak kaydedilecektir. Bu anlaşma Mısır'ın aleyhine, İsrail'in lehinedir. İsrail'in Gazze'ye attığı bombaların faturasını Mısır ödeyecektir. Türkiye'den ise ses çıkmamaktadır. Bu arada Güney Kıbrıs ve Yunanistan da İsrail'le Akdeniz'de ticaret protokolü ve savunma iş birliği anlaşması imzalamıştır. Türkiye'yi hedef alan bu korkaklar ittifakına karşı Türkiye'den çıt çıkmamıştır. Siyonist katil Netanyahu, imparatorluk hatırlatmalarıyla kanlı ve kirli dilini Anadolu'ya uzatmıştır; Türkiye'de yine ses yoktur. Trump, Suriye topraklarındaki İsrail işgalini resmen tanıyacağını açıklamıştır. Ankara'dan yine ses çıkmamıştır.

Vara yoğa basın toplantısı yapan, onlarca mikrofon önünde canlı yayında konuşan iktidar sözcüleri, ne hikmetse bu gelişmeleri kayda değer bulmamış, gündemine almamış ve tek cümle kurmamıştır. Gözümüzün önünde karanlık hesaplar yapılmakta, Mavi Vatan parsel parsel paylaşılmaktadır. Farkında olup konuşmamak kötüdür; hiç farkında olmamak ise daha da kötüdür."

"Kalıcı yaz saati uygulaması tasarruf değil, israftır"

Kalıcı yaz saati uygulamasınının yanlış olduğunu ifade eden Kılıç, "İstanbul'da güneş bugün 08.19'da, Ankara'da 08.01'de doğmaktadır. Çocuklar okula, çalışanlar işe karanlıkta gitmektedir. Iğdır'dan bile geçmeyen bir boylamla saat ayarı yapılamaz. Türkiye'de yaşıyoruz ama Azerbaycan saat dilimini kullanıyoruz. Bu uygulama tasarruf değil, israftır. Vakitten, nakitten ve sağlıktan israftır. Karanlıkta evden çıkmak, sabah ezanı okunurken serviste olmak insanların psikolojisini bozmaktadır" diye konuştu.

"'Suça sürüklenen çocuk' kavramı artık suç ve ceza ilişkisini tanımlamakta yetersiz kalmaktadır"

Kılıç, "çocuk suçlu" sayısının her geçen gün arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Mersin Anamur'da 12 yaşında bir çocuk okula pompalı tüfekle gelmiş, okul müdürünü ağır yaralamıştır. Konya'da ise arkadaşının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuk önce tutuklanmış, sonra serbest bırakılmıştır. Tutuklu kalması için mağdur çocuğun ölmesi mi gerekmektedir? 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı artık suç ve ceza ilişkisini tanımlamakta yetersiz kalmaktadır.

Cezaevine gönderilen yaşı küçük ama suçu büyük bu kişiler, cezaevlerindeki çocuk tutuklu ve hükümlülere de şiddet uygulamakta, darp ve tacizde bulunmaktadır. Yapılan saha araştırmalarına göre Türkiye'de uyuşturucuya başlama yaşı 12'ye düşmüştür. 2024 yılında 10 milyon olan madde bağımlısı sayısı 2025'te 15 milyona ulaşmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğünün 2025 verilerine göre uyuşturucuya bağlı ölümlerde belirgin bir artış vardır ve bunların çoğu 30 yaş altı gençler ve çocuklardır."

"Asıl önemli olan bataklığı kurutmaktır"

Kılıç, uyuşturucu merkezli operasyonlara ilişkin de, "Polise, jandarmaya ve narkotik timlerimize başarılar diliyoruz. Torbacılara yönelik operasyonların baronlara da ulaşmasını bekliyoruz. Sivrisineklerle mücadele önemlidir; asıl önemli olan bataklığı kurutmaktır" dedi.

Suat Kılıç, 2026 yıl bütçesini ilişkin yaptığı değerlendirde, "2026 bütçesi kabul edilmiştir, hayırlı olsun. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi 'inşallah son borç-faiz-zam-vergi bütçesi olur' diyoruz. Ancak görünen köy kılavuz istememektedir. Maliye Bakanı 2026 enflasyon hedefini yüzde 16 olarak açıklarken, Ulaştırma Bakanı köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapılacağını duyurmuştur. Bu da enflasyon hedefinin kağıt üzerinde kalmaya mahküm olduğunu göstermektedir ya da Ulaştırma Bakanı enflasyonun düşmesini istememektedir" ifadesini kullandı.