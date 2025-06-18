Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Meclis'te: "Adalet Olmadığı İçin Biz Buralarda Sürünüyoruz. Ne İşim Var Burada Benim?"
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, staj ve çıraklık dönemlerinde emeklilik primi yatırılmadığı için EYT düzenlemesinden yararlanamayan yurttaşlarla birlikte Meclis’te açıklama yaptı. Staj ve çırak sigortası mağduru bir yurttaş, "En son çırak bizler kaldık. Ustalarımız bizi yetiştirdi, biz de çırak yetiştirmek istiyoruz ama artık çırak bulamıyoruz. Özlük haklarımızı devletimiz gerektiği gibi verirse bu işlerin sorunu ortadan kalkar" dedi. Bir başka mağdur yurttaş, "Gelişemeyen ve üretemeyen ülkeler hür ve bağımsız olamaz. Bu 3308 yasası, sermaye için çıkarılmış, bu ülkenin geleceğine ciddi manada zarar veren bir yasadır. Hem cumhuriyetin geleceği için hem de ilahi adaletin emri için bu yasanın bir an önce iptal edilerek, milletin ve devletin lehine olan yasaların çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Haber : Erva GÜN - Kamera: Uğur DEMİRCİ
(TBMM) - Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, staj ve çıraklık dönemlerinde emeklilik primi yatırılmadığı için EYT düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlarla birlikte Meclis'te açıklama yaptı. Staj ve çırak sigortası mağduru bir vatandaş, "En son çırak bizler kaldık. Ustalarımız bizi yetiştirdi, biz de çırak yetiştirmek istiyoruz ama artık çırak bulamıyoruz. Özlük haklarımızı devletimiz gerektiği gibi verirse bu sorun ortadan kalkar" dedi. Bir başka mağdur vatandaş, "Gelişemeyen ve üretemeyen ülkeler hür ve bağımsız olamaz. Bu 3308 yasası, sermaye için çıkarılmış, bu ülkenin geleceğine ciddi manada zarar veren bir yasadır. Hem cumhuriyetin geleceği için hem de ilahi adaletin emri için bu yasanın bir an önce iptal edilerek, milletin ve devletin lehine olan yasaların çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.