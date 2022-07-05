Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ekonomik krize son verebileceğine inanıyor

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka'da 12 Mayıs'ta göreve gelen Başbakan Ranil Wickremesinghe, ekonomideki kötü gidişi tersine çevirebileceğinden emin olduğunu söyledi.

Wickremesinghe, başkent Kolombo'daki resmi konutunda ülkesinin içerisinde bulunduğu krize dair Al Jazeera'ya konuştu. 2023'ün zor olacağı ancak 2024'e kadar işlerin toparlanabileceğini vurgulayan Wickremesinghe, ekonomideki kötü gidişi sonlandırabileceğinden emin olduğunu ancak bunun 1,5 yıl alabileceğini kaydetti.

Wickremesinghe, görevi olağanüstü koşullar altında devraldığını ancak "durum kötü, bu senin ülken, bu yüzden başarılı olup olmayacağını düşünemezsin" fikriyle 6. kez başbakan olduğunu vurguladı.

73 yaşındaki Başbakan, ülkedeki yakıt stokunun en düşük seviyelerde olduğuna işaret ederek, "Ya Hindistan kredilerini kullanarak ya da havalelerden elde ettiğimiz dövizleri kullanarak yakıt alıyoruz. Bu (havale) küçük bir miktar ancak yine de bazen 1 milyar dolar veya 1,5 milyar dolar alıyoruz." dedi.

Wickremesinghe, akaryakıt ve un kıtlığını aşmak için adımlar attıklarını, 4 aylık arzı karşılayacak gaz anlaşmasının yapıldığını ve kısa sürede ilk sevkiyatların başlayacağını dile getirdi.

Wickremesinghe, siyasi reform taleplerini destekliyor

Başbakan Wickremesinghe, protestocuların çok fazla talebi olduğunu düşünmediğini ve sadece değişiklik istediklerini söyleyerek, siyasi sistemde değişiklik talebine olumlu baktığını belirtti.

Gençlerin kendilerini mevcut politik sistemden dışlandığını hissettiklerini aktaran Wickremesinghe, ülkenin geleceğini şekillendirebilmeleri için gençlere siyasete girebilecekleri bir platform verilmesi gerektiğine işaret etti.

Wickremesinghe, "Parlamento yapısındaki değişiklikle ilgili bazı önerilerde bulundum ve eski Meclis Başkanı Karu Jayasuriya'ya havale ettim, rapor büyük olasılıkla çarşamba günü parlamentoda masaya yatırılacak." dedi.

Sri Lanka, krizi aşmak için uluslararası temasları hızlandırdı

Batı ile iyi ilişkileri olduğu belirtilen deneyimli siyasetçi Wickremesinghe, Hindistan, Çin, Japonya, ABD ve İngiltere'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden destek almaya çalıştığını aktardı.

Wickremesinghe, Japonya, Hindistan ve Çin öncülüğünde Tokyo'da Sri Lanka için yardım toplantısı yapılması planlandığını, bunun "jeopolitik bir ilgi konferansı" olacağını açıkladı.

Hindistan'ın Sri Lanka'ya yakıt satın almak için ihtiyaç duyulan krediyi sağladığını hatırlatan Wickremesinghe, "Hindistan, her zaman önemli bir oyuncu olmuştur. Kapılarına istikrarsızlık getiremezler. Sri Lanka'daki istikrarsızlık Hindistan'ın çıkarına değil. Hint enerji firması Adani Group da 500 milyon dolarlık rüzgar enerji santrali yatırımı yapacak." ifadesini kullandı.

Başbakan, IMF ile personel düzeyinde anlaşmaya vardıklarına dikkati çekerek, anlaşmanın detaylarının yakın zamanda açıklanacağını ve bu kapsamda yeni bir bütçenin Meclisin onayına sunulacağını kaydetti.

"Kimsenin açlıktan ölmesini istemiyorum"

Wickremesinghe, halkın açlıkla karşı karşıya kalmaması için seferber olduklarını söyleyerek, "Geçici bütçeden yaklaşık 560 milyon dolar ayırmayı planlıyoruz. Zaten kenara para ayırdık. Umarım yeterli olur." dedi.

Başkent Kolombo'da ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımına başladıklarını dile getiren Wickremesinghe, "Kimsenin açlıktan ölmesini istemiyorum. Kimse aç kalmasın diye adımlar atıyoruz." dedi.

Sri Lanka'yı kendi kendine yetebilen bir ülke haline getirmek istediklerine işaret eden Wickremesinghe, 2021 ve 2022'de ülkedeki gübre sıkıntısı nedeniyle tarımda istenilen verimin alınamadığı ancak gübre tedarik çalışmasına ağırlık verdikleri ve 2023'te kendi kendilerine yeter bir seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

İslamofobinin Sri Lanka'da yeri yok

Wickremesinghe, Nisan 2019'da 256 kişinin ölümüne neden olan saldırıların ardından Katar'ın en büyük sivil toplum örgütü olan Qatar Charity'ye getirilen yasağın geçen hafta kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İslamofobinin Sri Lanka'da yeri olmadığını söyleyen Wickremesinghe, 2019 saldırıları ve Kovid-19 salgınının ardından eski Başbakan Mahinda Rajapaksa döneminde Müslümanların hedef alındığını vurguladı.

Ülkede Mart 2020'de salgın nedeniyle ölenlerin cenazeleri yakılıyordu. Bu durum, hem ülkedeki Müslüman ve Hristiyan grupların hem de Birleşmiş Milletlerin tepkisini çekiyordu.

Sri Lanka'da Mart 2020'de alınan kararın ardından 100'den fazla Müslüman'ın cesedi ailelerine verilmeden yakılmıştı.

Uygulamaya tepki gösteren Müslümanların açtığı dava, Aralık 2020'de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede, halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda gösterileri yoğunlaştırmıştı.

9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, Başbakan'ın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.