SPOR Yağlı Güreş ve Karakucak Kurulları açıklandı

Yağlı Güreş ve Karakucak Kurulları açıklandı

Ercan ATA-Şifanur SANSAR-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,(DHA)-

TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Yağlı Güreş ve Karakucak kurullarını açıkladı. Yağlı Güreş As Başkanı Ahmet Taşçı olurken, Karakucak As Başkanı Murat Şahin oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, federasyon binasında düzenlenen basın toplantısında 2022 Yağlı Güreş Sezonu'nda Yağlı Güreş ve Karakucak kurullarında görev alacak üyeleri açıkladı. Eroğlu, Yağlı Güreş As Başkanı olarak Ahmet Taşçı'nın olduğunu söyleyerek, Karakucak As Başkanı Murat Şahin olduğunu belirtti. Eroğlu bunun yanı sıra Yağlı Güreş merkez hakem, yürütme, bölge sorumluları, teknik eğitim, gözlemciler, ustalar, cazgırlar, basın ve sağlık kurullarında yer alacak isimleri de açıkladı. Burada konuşan Eroğlu, "23 Nisan itibariyle resmi güreşlerimiz başlıyor. Sezon tüm yağlı güreş pehlivanlarına hayırlı uğurlu olsun. Birbirinden güzel güreşlerin olduğu izleyenlerin güreşe doyduğu başarılı bir sezon diliyorum. Gönül istiyor ki herkesi dahil edelim ama bu kurullarda görev alacakların sayıları belli. Kesinlikle burada olmayanlar yanlış anlamasın. Dışarıda olan arkadaşlar da içeridekiler kadar değerli. Türkiye Güreş Federasyonu olarak aldığımız karar da görev yapacak arkadaşlarımız, 2022 yılında çalışmalarıyla, davranışlarıyla, sahaya olan hakimiyetleri ve her şeyden önemlisi güreşlerde sağladıkları adetle hepimiz göreceğiz. 2022 yılı Aralık ayında tekrar gözden geçirilecek ve bu görevleri yapamayan, işi ileriye taşıyamayanlarla yürümeyebiliriz" dedi.

AS BAŞKAN AHMET TAŞÇI: YAĞLI GÜREŞİ TEKRAR İYİ NOKTAYA GETİRECEĞİZ

Taşçı, artık atılanların icraate döküleceğini söyleyerek, "Yönetim olarak arkadaşlarımızla birlikte yağlı güreşi tekrar en iyi noktaya getirmek için uğraşacağız. Yağlı Güreş 700 küsur yıldır ata sporumuz. Mucit olmaya gerek yok. Sadece güzel ve iyi idare edilmesi konusunda mustariptik. Bunu başarırsak hem başkanımızın, hem de yağlı güreşe gönül verenlerin yüzünü ak edeceğiz" diye konuştu.

KARAKUCAK AS BAŞKANI MURAT ŞAHİN: GEREKLİ DEĞERİ VERİRSEK ÖNÜMÜZ AÇIK

Şahin ise şunları söyledi;

"Güreş ailemiz içinde birinden değerli abilerimiz ve kardeşlerimiz var. Onlarla birlikte çalışacağımız için gurur duyuyorum. Karakucak Güreşleri'nin, minder güreşinde sağlam bir kaynak olmasını devam ettirmek ve bu amaçla çalışmak istiyoruz. Gerekli değeri verirsek önümüzün daha açılacağını düşünüyoruz?? ifadelerini kullandı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel