Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Haberler

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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada rakip yarı alanı içinde topla buluşan Vargas'ın ortasında Yunus penaltı noktası üzerinde topa hamle yapmak isterken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

19. dakikada Adana Demirspor, ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Vargas'ın şutunda top direkten oyuna geri döndü.

38. dakikada Vargas'ın ortasında arka direkte Samet'in kafa vuruşu kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu Tayyip, ağlara gönderdi. 1-0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan OIguncan xx, Serkan Çimen xx

Adana Demirspor: Muric xx, Samet xx, Tayyip xx, Alper xx, Svensson xx, Gökhan xx, Stambouli xx, Yunus xx, Akintola xx, Vargas xx, Assombalonga xx

Yedekler: Vedat, Sinan, Balotelli, Belhanda, Erhun, İsmail, Bjarnason, Djokovic, Simon Deli, Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Başakşehir: Volkan xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Lucas xx, Şener xx, Berkay xx, Chadli xx, Trezeguet xx, Salih xx, Deniz xx, Okaka xx

Yedekler: Muhammed, Epureanu, Aleksic, Pizzi, Gulbrandsen, Tolga, Bedirhan, Emre, Muhammet, Atabey

Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer

Gol: Tayyip (dk. 38) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Yunus (Adana Demirspor), Ndayishimiye (Başakşehir)

(Umutcan İşledici - Zafer Şahin/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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