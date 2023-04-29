SPOR Sporfest İzmir başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 7 Mayıs Pazar günü dördüncü kez düzenleyeceği Maraton İzmir kapsamında Kültürpark'ta oluşturulan Sporfest İzmir renkli görüntülerle başladı. Bu yıl ikincisi organize edilen Sporfest İzmir, Kültürpark'ı festival havasına büründürdü. Organizasyonda 12 federasyon, kurdukları özel alanlarda farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sunmaya başladı. Sporfest İzmir etkinlikleri çerçevesinde voleybol, hentbol, badminton, eskrim, kano, okçuluk, dağcılık, basketbol, halk dansları, modern dans, yelken ve bisiklet gibi bir çok branşlara ait deneyimleme alanları oluşturuldu. Ayrıca mini turnuvalar, spot etkinlikleri ile renklenen Sporfest İzmir'de zumba, yoga, nefes ve meditasyon, fit dans, bodyfit etkinlikleri, söyleşiler ve konserler de yer alıyor. Sporfest İzmir'de İzmir kulüplerinin ve sivil toplum kuruluşları da stant kurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel