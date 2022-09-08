Serbest Güreş A Milli Takımı'nda tek hedef altın madalya

Muhammet Karavus: En iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğimize inanıyorumMuhammet Akdeniz: Dünya Şampiyonası'nda 1'inciliği hedefliyorumSüleyman Atlı: Kariyerimde eksik olan Dünya Şampiyonluğu'nu alacağımı düşünüyorumFatih Erdin: Takım olarak ve bireysel olarak iyi durumdayızMücahit Çelik: Zorlu...

Muhammet Karavus: En iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğimize inanıyorum

Muhammet Akdeniz : Dünya Şampiyonası'nda 1'inciliği hedefliyorum

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta 10-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Serbest Stil A Milli Güreş Takımı'nda mindere çıkacak olan milli güreşçiler Muhammet Karavus, Muhammet Akdeniz, Süleyman Atlı, Fatih Erdin ve Mücahit Çelik, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlık süreci ve hedeflere ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

U-20 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve ilk defa büyüklerde Dünya Şampiyonası'nda 97 kiloda mindere çıkacak olan Mücahit Çelik ise "Zorlu bir süreçten geçtik, iyi hazırlandık. Bu benim için büyüklerde ilk dünya şampiyonası olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, oradan madalya alıp geleceğiz" ifadelerini kullandı.