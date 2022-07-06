Rıza Çalımbay: Fayçal, Kayode ve Konate'nin yerine alacağımız oyuncular var

"Taraftarımızın büyük desteğiyle inşallah ilk maçımızı kazanacağız"

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Olgucan KALKAN - Ata SELÇUK / İSTANBUL, - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Biz listeyi yönetimimize verdik. İstediğimiz mevkilerin ve oyuncuların isimlerini ilettik. Şu anda yönetim uğraşıyor ama tabii ki kolay değil. Fayçal'ın, Kayode'nin ve Konate'nin yerine alacağımız oyuncular var. Onları da bir an önce alırsak, o zaman bir sıkıntımız olmayacak" dedi.

Geçtiğimiz sezon hem lig hem de Avrupa'da mücadele ederken sıkıntı yaşadıklarını, bunun nedeninin ise sezonu erken açmaları olduğunu dile getiren Rıza Çalımbay, "Transferlerimizin bir an önce gelmesi lazım. Geçen sezon biz biraz sıkıntı yaşadık. 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Ondan önce hiç yaşamadık. Neden sıkıntı yaşadık? Çok erken başladık. Ondan önce erken başlamamıştık. Bu sene de erken başlamıyoruz. Trabzonspor ile beraber ayın 15'inde, 16'sında durumumuz belli olacak. Rakimiz de ağustosun başında belli olacak. Onun için zamanımız var. Daha dikkatli olacağız. Anadolu takımlarının belli bir bütçesi var. Yapabildiğimiz kadar iyi transferler yapmaya çalışıyoruz" dedi.