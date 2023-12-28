SPOR Fanatik Sports & Business Summit 2023 düzenlendi

OLGUCAN KALKAN-SERHAN TÜRKİSTANBUL,(DHA) - Fanatik Gazetesi ev sahipliğinde, Bitexen, Petrol Ofisi, Türkiye İş Bankası, Ülker, Vestel ve Qnet sponsorluğunda düzenlenen Fanatik Sports & Business Summit 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında Türk sporunu ileri taşıyan sporcular ve yöneticilerin katılımıyla bugün gerçekleşti. Ataköy'de bulunan Olimpiyat Evi'nde Damla Uğurtürk'ün sunuculuğundaki etkinlikte; Kadın Futbolu, Sporda Sürdürülebilirlik, Olimpiyat Yolunda, Geleceğin Yıldız Kızları ve Kadın Futbolu ve Paralimpik Sporlar üzerine oturumlar düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener gerçekleştirdi. Sports & Business Summit'in temel amacının olimpik ve paralimpik spor dallarının sesini kamuoyuna daha fazla duyurmak olduğunu belirten Erdener, 'En önemlisi sporcularımızı, özellikle elit sporcularımızı markalarla buluşturmak. Bir diğer konu kadın futbolu, bu etkinliğin önemli konularından biri olacak. Bildiğiniz gibi ilk kez 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda katılan sporcuların yüzde 50'si erkek, yüzde 50'si kadın. Kadın futbolunun yükselmesi de belki bir anlamda bu temel amaçlara hizmet bağlamında önem taşıyor. Özellikle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında sporcunun değerini artıracak, yükseltecek, ona daha fazla destek sağlayacak her türlü projeyi çok önemsiyoruz. Bu bağlamda biz de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak olimpiyat oyunlarına katılacak 47 sporcuyu paydaşlarımızla birlikte, kendi kaynaklarımızdan da 53 sporcumuzu destekliyoruz. Biz de sporcuya destek anlamında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ne kadar çok elit sporcu yetiştirebilirsek, olimpiyat oyunlarında da o kadar çok kota kazanma şansımız olur. Daha fazla kota ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Daha fazla kota daha fazla madalya demek. Olimpiyat oyunlarındaki temsilimizi mutlaka artırmak zorundayız. Özellikle olimpiyat oyunlarına takım katılımını ülkemizden artırmak zorundayız ifadelerini kullandı.

HAMİT TURHAN SİZLERLE BİR ARADA OLMAK BİZLER İÇİN BÜYÜK GURUR KAYNAĞI

Fanatik Gazetesi Yazarı Hamit Turhan, katılımcılara ve davetlilere teşekkürlerini ileterek, Fanatik Sport & Business Summit'in 5'incisini gerçekleştirdiğimiz bu önemli günde geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türk sporundaki başarıları konuşacağımız bu heyecanlı zirvede sizlerle bir arada olmak bizler için büyük gurur kaynağı diye konuştu.

Etkinlikte ilk oturum, Fanatik Gazetesi Yazarı Umut Eken'in moderatörlüğünü yaptığı Petrol Ofisi ile Kadın Futbolu oldu. Umut Eken'in konukları arasında Petrol Ofisi Grubu CMO'su Sinan Seha Türkseven, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Galatasaray ve A Milli Takım Futbolcusu Berna Yeniçeri yer aldı. Oturumda; kadın futbolunda yaşanan zorluklar, sponsorların kadın futbolundaki önemi ve kadın futbolunun geleceği hakkında açıklamalarda bulunuldu.

SPORDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK'İN ÖNEMİ

Fanatik Gazetesi Yazarı Serkan Akcan moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci oturumun konu başlığı ise Vestel ile Sporda Sürdürülebilirlik'ti. Dünya Şampiyonu Aerobik Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın da online olarak katılım sağladığı oturumun diğer konuşmacıları Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Osman Badur, Türkiye'nin ilk Dünya Şampiyonu Cimnastikçisi İbrahim Çolak ve Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Barış Telli oldu. Milli sporcular; spora başlamaları, zorluklar ve kariyerleriyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

BİTEXEN İLE BASKETBOL

Fanatik Gazetesi Yazarı Gökhan German'ın yönettiği oturumun konusu ise Bitexen ile Basketbol konusu oldu. Bitexen Kurumsal İletişim ve Spor İçeriklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ozan Erdoğ, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan ve Infront Managing Director Ender Uslu'nun konuşmacı olduğu oturumda Türk basketboluna yapılan yatırımlar, Basketbol Ligi'nin kaliteli ve takımlar arasındaki rekabet konuşuldu.

TÜRKİYE İŞ BANKASI İLE OLİMPİYAT YOLUNDA

Türkiye İş Bankası ile Olimpiyat Yolunda oturumu ise Fanatik Gazetesi Yazarı Olcay Çakır moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk Dünya Şampiyonu Cimnastikçisi İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonu eskrimci Nisanur Erbil ve Türkiye Şampiyonu boksör Gizem Özer konuklar arasındaydı. Milli sporcular; olimpiyat yolunda yaşanan zorluklar, olimpiyat hazırlıkları ve kariyerleriyle ilgili bilgiler verdi.

GELECEĞİN YILDIZ KIZLARI VE KADIN FUTBOLU

Etkinlik, Ülker ile Geleceğin Yıldız Kızları ve Kadın Futbolu oturumu ile devam etti. Fanatik Gazetesi Yazarı Serkan Akcan'ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda; Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Spor Kulübü ve A Milli Takım futbolcusu Birgül Sadıkoğlu konuk olarak yer aldı. TFF ile Ülker ortaklığında düzenlenen Geleceğin Yıldız Kızları projesiyle ilgili bilgiler paylaşılırken, kadın futbolunda sponsorların önemine dikkat çekildi. Milli futbolcu Birgül Sadıkoğlu da gelecek nesillere örnek olmak istediğini dile getirdi.

Paralimpik Sporlar oturumunun moderatörlüğünü ise Fanatik Gazetesi Yazarı Hamit Turhan üstlendi. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Kurulu Başkanı Ümit Deniz Kurt, Paralimpik Milli Yüzücü Umut Ünlü, Dünya Üçüncüsü Paralimpik Eskrimci Hakan Akkaya, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Paralimpik Atıcı Ayşegül Pehlivanlar'ın konuşmacı olarak yer aldığı oturumda sporcular, paramlimpik sporla hakkında bilgiler verildi.

QNET ile Olimpik Branşlar oturumunu QNET PR & Marketing Communications Executive Deniz Kuvvet yönetti. Olimpiyat Şampiyonu okçu Mete Gazoz'un da online olarak katılım sağladığı oturumun diğer konuşmacıları Dünya Gençler Yüzme Şampiyonu Kuzey Tunçelli, Avrupa Şampiyonu Ciritçi Eda Tuğsuz, Türkiye Cimnastik Federasyon Başantrenörü Yılmaz Göktekin, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Cimnastikçi Ferhat Arıcan ve Dünya Şampiyonu Güreşçi Ali Cengiz oldu.