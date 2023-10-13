A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı hazırlıklarına başladı
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 15 Ekim Pazar günü Letonya ile Konya'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 15 Ekim Pazar günü Letonya ile Konya'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Konya'da Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, Hırvatistan maçında ilk 11'de yer alan futbolcular salonda açma-germe ve yenilenme çalışması yaptı.
Isınma, düz koşu ve istasyon çalışmasının ardından oyuncular, antrenmanı pas yaparak sürdürdü.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
Milliler, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Güncel