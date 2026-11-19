(ANKARA) - Birikimlerinin ödenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önünde eylem yapan bir fon mağduru, "20 yıllık emeğimizi getirdik, devletimize güvenerek sisteme kattık. Biz devletimize güvenemeyeceksek kime güveneceğiz? İki aydır bekliyoruz. Ben paramın yüzde 8'ini alabildim. Biz hakaret etmiyoruz, küfür etmiyoruz, saygısızlık yapmıyoruz. Biz ana para artı TÜFE istiyoruz. Alana kadar da uğraşacağız" dedi.

SPK önünde birikimlerinin ödenmesi talebiyle eylem yapan bazı fon mağdurları ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Bir fon mağduru, "yatırılan paranın yüzde 5'inin verilmesine karşın devletin en büyük yetkilisinin 'Paranın tamamını aldılar' dediğini" savunarak, şunları söyledi:

"Devletin ilgili, yetkili, denetim kurumlarına para yatırıyor bu insanlar. Devletin denetimindeki o para yok oluyor. Tamamı değil yüzde 5, 8'ini ödedin. 85 milyon insana yalan söylemek bu. Kandırmak bu. Gasbedildi para. Devletin resmi kurumlarında para yok oldu. Yani bu yasa dışı bahis değil, kumar değil. Devletin denetimi ve resmi kurumunda olan bir olaydan bahsediyoruz... Dijital ortamda para yok olmuş. Devlet bunu kontrol etmemiş, denetlememiş, alıp götürmüşler... 100 bin lira yatırdım, 5 bin lira aldım. 95 bin liram yok. Hesaplarımız ortada. Denetlensin, incelensin."

"20 YILLIK EMEĞİMİZİ SİSTEME KATTIK"

Bir başka fon mağduru da, "Biz suç işlemedik. Hırsızlık yapmadık, çalmadık, çırpmadık. 20 yıllık emeğimizi getirdik, devletimize güvenerek sisteme kattık. Devletimiz sonuçta kurumları, kuruluşları inceleyen ve ilgili kişileri atayan bir sistem değil midir? Devlet büyüklerimiz değil midir? Biz kime güveneceğiz devletimize güvenemezsek? Biz kime güveneceğiz? İki aydır bekliyoruz, değil mi? Ne oldu? Ben paramın yüzde 8'ini alabildim. Biz hakaret etmiyoruz, küfür etmiyoruz, saygısızlık yapmıyoruz. Biz ana para artı TÜFE istiyoruz. Alana kadar da uğraşacağız" dedi.

"DEVLETİN VERGİ ALDIĞI BİR SİSTEM İLLEGAL OLABİLİR Mİ?"

Bir başka mağdur ise Türkiye'de aylık enflasyonun "yüzde 4'e yaklaştığı" iddiasında bulundu ve şunları söyledi:

"Bu enflasyon nedeniyle borsaya yatırım yaptık, borsada kaybettik. Altına yatırım yaptık, altında kaybettik. Biz kumar oynamadık. 'Devletimiz buradan vergi alıyorsa, devletimiz bizi koruyordur' dedik ve buraya yatırım yaptık. Bugün burada olanlar, bakın bugün burada olanlar da 3 kat, 5 kat kazanmış hiç kimse yok. Buradaki insanlar at yarışı oynamamıştır. Buradaki insanlar illegal kumar sitelerine girmemiştir. Buradaki insanlar vergilendirilen bir sisteme parasını yatırmıştır. Devletin vergi aldığı bir sistem illegal olabilir mi? Devletin vergi aldığı bir sistemde mağduriyet yaratılabilir mi? Biz iki aydır açıklama bekliyoruz devletin kurumlarından. Ne bir yol haritası açıklandı ne de bir süreç açıklandı. Bizim hedefimiz net, paramızı istiyoruz. Biz kimsenin parasını istemiyoruz, kendi yatırdığımız paramızı istiyoruz."

"KAMU DENETİMİ ALTINDA DOLANDIRILDIK"

Bir başka fon mağduru da 6,5 milyon yatırdığını ve 1 milyon ödeme aldığını anlatarak, "'Parayı ödüyoruz' diyorlar ama algı yapıyorlar. Biz hakkımız istiyoruz. Kamu denetimi altında dolandırıldık. Biz stopaj vergimizi ödedik. Yani biz bir kaçak para bir şey işi yapmıyoruz. Ama parayı kaçıranlar içeriye alındı deniliyor. Onlardan alınan şeyler var deniliyor. Nakit oluşturulacak deniliyor. Niye bunlar bizi bize geri dönmüyor? Sesimizi duyurmak istiyoruz, bizi engellemeye çalışıyorlar" diye konuştu.

"ÜÇ KURUŞ BİRİKİMİMİZE EL KONULDU"

İstanbul'dan gelen bir fon mağduru ise durumunu şöyle anlattı:

"Uykusuzum. 2 aydır hayatımız mahvoldu. Cebimizdeki paraya el koyamazlar. SPK'ya güvendik. 2 aydan beri mağduruz. Paramızı ödesinler. En kısa zamanda paramızı ödesinler. Sonuna kadar devam edeceğiz parayı almak için. Sayın Cumhurbaşkanımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Ucundan göstermeyin para, ucundan değil. Biz kendi paramızı, birikimimizi, dişimizden, tırnağımızdan arttırdığımız paramızı istiyoruz. En kısa zamanda paramızın ödenmesini istiyoruz. Biz kendi paramızı istiyoruz, öz paramızı istiyoruz. İki aydan beri faizini işletiyorlar. Millete ucundan gösteriyorlar. Yok böyle bir şey. Emekli maaşı üç kuruş. Bir de birikimimize de el konuldu. Yok böyle bir şey. Paramızı istiyoruz. Onun için buradayız. Uykusuzum. Mahvolduk. Yemek içmekten kesildik. Bizim hayallerimiz, geleceğimizle oynandı."

Kaynak: ANKA