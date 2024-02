Sosyal medyada 'şeriat' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama

HABER: GAYE ŞEYMA CAN

KAMERA: SADIK KARAKULOĞLU

Sosyal medyadaki 'şeriat' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun serbest bırakıldı. ANKA'ya konuşan Altun, "Tam iki gece binlerce tweetle beni kılıçtan geçirip cariye edeceğini söyleyen insanlarla mücadele ettim. Üzücü tabii ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde bunları görebiliyor olmak ve bunun karşılığı gözaltına alınıyor olmak. Ama neyse ki hala hukuku ve hukuk kurallarını takdir edebilen hakimlerin olduğunu bilmek de içimi bir nebze rahatlattı. Söyleyeceğim tek bir şey var, Türkiye laik bir ülkedir. Ben cumhuriyetçi bir kadınım. Atatürk milliyetçisi bir Türk kadınıyım ve Türk kadınlarının, Türkiye'deki kız çocuklarının kazanımlarını, medeni haklarını geriletme ihtimali olan her hangi sistem ve düşünceye karşıyım." dedi.

Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki merkezinden Beykoz Adliyesi'ne getirilen Avukat Feyza Altun'un savcılık ifadesinin ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanması istendi. Sulh Hukuk Hakimliği avukat Feyza Altun'un adli kontrol ile serbest bırakılmasına ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi. Altun'un haftada iki gün karakolda imza vereceği öğrenildi.

"SÖYLEYECEĞİM TEK BİR ŞEY VAR, TÜRKİYE LAİK BİR ÜLKEDİR"

Adliye çıkışı ANKA'ya açıklama yapan Altun şöyle konuştu:

"Tam iki gece binlerce tweetle beni kılıçtan geçirip cariye edeceğini söyleyen insanlarla mücadele ettim. Üzücü tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bunları görebiliyor olmak ve bunun karşılığı gözaltına alınıyor olmak. Ama neyse ki hala hukuku ve hukuk kurallarını takdir edebilen hakimlerin olduğunu bilmek de içimi bir nebze rahatlattı. Söyleyeceğim tek bir şey var, Türkiye laik bir ülkedir. Ben cumhuriyetçi bir kadınım. Atatürk milliyetçisi bir Türk kadınıyım ve Türk kadınlarının, Türkiye'deki kız çocuklarının kazanımlarını, medeni haklarını geriletme ihtimali olan her hangi sistem ve düşünceye karşıyım. Bu kadar, daha başka aynı şeyi söyledim ve söylemeye de devam edeceğim."

"AVUKATLARIM POLİS KORUMASI TALEP EDECEK"

Kendisine yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili avukatlarının harekete geçtiğini belirten Altun, "Avukatlarım onlara başladılar zaten. Ben iki gündür bakamıyorum, telefonum da bende değil. Zaten yapacaklar. Uzaklaştırma taleplerinde de bulundular. Büyük ihtimalle polis koruması da talep edecekler anladığım kadarıyla ama tehdit edenden daha çok seven olduğunu ve destekleyen olduğunu görmek bence çok kıymetli bir şey. Bu ülkenin çok ciddi bir Atatürk milliyetçisi ve Atatürkçü bir toplumu var. Onu görmek tekrar içime su serpti benim" dedi.