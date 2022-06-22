SOSYAL MEDYADA GÜZEL GÖRÜNME KAYGISI ÇOCUKLARDA YEME BOZUKLUKLARINI TETİKLEDİ

Kovid pandemisinde aylarca okuldan uzak kalan ve izole bir hayat süren çocuk ve ergenler, çareyi sosyal medyada daha çok vakit geçirmekte buldu. Bu dönemde çoğu çocuğun kaygı ve anksiyete ile beslenmesinin de bozulduğuna değinen Ateroskleroz Derneği Başkanı, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serap Erdine, Avrupa'da yapılan son araştırmalarda, özellikle ergenlik çağındaki çocuklarda, selfielerde güzel görünme kaygısıyla, aşırı iştah kaybı olarak bilinen anoreksiya nevroza görülme sıklığında büyük artış yaşandığının söyledi. Prof. Dr. Erdine, "Kovid pandemisi sonrasında çocukluk çağından itibaren iştah artışı ya da aşırı iştah azalmasını çok daha sık görmeye başladık. Anoreksiya nervoza dediğimiz iştahta büyük azalma ile aşırı düzeyde kilo kaybı çok daha sık. Eskiden yüzde 1 dolaylarında ve daha çok üst sosyoekonomik düzeydeki kişilerde görülürken, şimdi daha geniş bir kesimde rastlıyoruz" dedi.

"DAHA ÇOK BEĞENİ ALMA KAYGISIYLA İŞTAHLARI KESİLDİ"

"YEME BOZUKLUKLARI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA YÜKSEK TANSİYONU DA ARTIRDI"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel