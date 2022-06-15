'Sosyal Medya Düzenlemesi' TBMM Adalet Komisyonu'nda Kabul Edildi - Haberler

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'Sosyal Medya Düzenlemesi' TBMM Adalet Komisyonu'nda Kabul Edildi

ANKA - Güncel
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'Sosyal Medya Düzenlemesi' TBMM Adalet Komisyonu'nda Kabul Edildi

AKP ve MHP’nin, basın ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında tepkilere neden olan yasa teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

AKP ve MHP'nin, basın ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında tepkilere neden olan yasa teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

AKP ve MHP'nin 26 Mayıs'ta TBMM Başkanlığı'na sunduğu 'sosyal medya yasası' olarak bilinen 40 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda bugün tamamlandı. Teklif, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi

Kanun teklifi; internet haber sitelerinin Basın Kanunu'na dahil edilmesi, enformasyon görevlilerinin gazeteciler için düzenlenen basın kartını alabilmesi, basın ahlak esaslarına aykırılık halinde basın kartının iptal edilebilmesi, süreli yayınların çıkarılması için yönetim yerinin bulunduğu Cumhuriyet başsavcılığına bir beyanname verilmesi yerine Basın İlan Kurumu'na beyanname verilmesi, beyannameye dair yayının durdurulmasında asliye ceza mahkemelerinin görevlendirilmesi, internet haber sitelerinin zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazısını aldıktan en geç bir gün içinde yayınlaması, yayın hakkında verilen erişimin engellenmesi ve çıkarılma kararının uygulanması veya çıkarılması durumunda sitede 24 saat yayımlanması, Türk Ceza Kanunu'na 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunun eklenmesi ve bu suçu işleyenlerin bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngörüyor.

ANKA / Güncel

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