Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu'nda 'proje hafızlık' uygulaması başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu'nda "proje hafızlık" uygulaması başlatıldı.

İlçe Müftüsü İsa Yaykın, AA muhabirine, müftülük ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "proje hafızlık" uygulamasının 5'inci sınıflarda başlatıldığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını ifade eden Yaykın, "Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlık sınıfı oluşturuldu. Hafız olmak isteyen öğrencilerimiz, bu sınıfta toplanarak hafızlık eğitimi alacak. İlçemizde müftülüğümüz Kur'an kurslarında yetişen hafızlarımıza ilave olarak imam hatip ortaokulundaki çocuklarımızın da hafızlık projesine dahil olmasından mutluyuz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da hafızlık eğitimi alacak öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Sorgun Yozgat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yerel Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi ücretlerini açıkladı! Kabine Toplantısı ne zaman? Mart ayında Kabine hangi gün toplanacak? Gündem maddeleri neler? Sahra tozu Türkiye'ye ne zaman gelecek, tehlikeli mi? Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yoğun toz taşınımı olacak mı? Bugün (22 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Emekli maaş promosyonları ne zaman verilecek? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) VAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2024 Mart, ay tutulması hangi gün? Ay tutulması ne demek? SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor? Skandal olay ne? Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Cübbeli Ahmet Hoca kimi tehdit etti? Cübbeli kimi, neden tehdit etti? İsmailağa Cemaatine neler söyledi?
title