Son Dakika! Türkiye'deki işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 9,5'e indi

Türkiye'ye 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %9,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %13,0 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48.5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53.6

İşgücü 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 130 bin kişi azalarak 35 milyon 44 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak %53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5 iken kadınlarda %36,1 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile %17,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,3, kadınlarda ise %22,3 olarak tahmin edildi.

ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,1 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 22.5

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile %22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %16,7 olarak tahmin edildi.