Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 40 bin 462 yıla kadar hapsi istendi

Son dakika: Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında, yargılandığı dolandırıcılık davasında 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezası istendi. Özer, ilk duruşmada yaptığı savunmada, "Bugün burada olmamın tek sebebi bana kumpas kuranlardır. Ben asla ve asla müşterilerime art niyetli bir plan yapmadım. Tüm müşterilerin maddi kayıplarından dolayı kendilerinden özür diliyorum" demişti.

Arnavutluk Adalet Bakanlığı'nca iadesine karar verildikten sonra getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yargılandığı dolandırıcılık davasında, savcılık Özer'in 40 bin 462 yıla kadar hapsini talep etti.

7'Sİ TUTUKLU 21 SANIK VAR

Thodex davasında Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Özer'in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ve bir kısım müşteki ile tarafların avukatları katıldı. Tutuklu sanıkların 2'sinin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki son görüşünü açıkladı.

ÖRGÜT KURMA, DOLANDIRICILIK, MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA...

Mütalaada, Faruk Fatih Özer'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 142 yıldan, 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

20 NİSAN'DA TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi'nin iade kararının ardından 20 Nisan'da ülkeye getirilen Özer'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri 3 gün sürmüştü. İşlemlerinin ardından 23 Nisan'da Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen sanık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

"BANA KUMPAS KURULDU"

12 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkan Özer, kendisini şu sözlerle savunmuştu; "Ben, 40 bin değil 80 bin yıl ceza yatarım. Bugün burada olmamın tek sebebi bana kumpas kuranlardır. Ben asla ve asla müşterilerime art niyetli bir plan yapmadım. Tüm müşterilerin maddi kayıplarından dolayı kendilerinden özür diliyorum. En büyük maddi zarar yaşayan benim. Eğer ben müşterilerin varlıklarını çalmak isteseydim bunu 4 yılda yakalanmadan yapardım. Cezaevinden çıktığımda müşterilerin maddi kayıplarını karşılayacağıma söz veriyorum. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır."

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyor. Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu aktarılan iddianamede yer alan MASAK raporuna göre, Thodex platformunun müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği belirtiliyor.

Bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna dikkati çekilen İddianamede Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.